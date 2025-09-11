The Swiss voice in the world since 1935

Rusia reabre el aeropuerto de Krasnodar, cerrado desde la ofensiva de 2022 en Ucrania

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Rusia anunció el jueves la reapertura al tráfico aéreo del aeropuerto de Krasnodar, una gran ciudad del sur del país, que estaba cerrado por razones de seguridad desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022.

«El aeropuerto de Krasnodar está abierto a los vuelos desde el 11 de septiembre a las 09h00 hora de Moscú», indicó en Telegram el Ministerio ruso de Transportes.

El aeropuerto estaba cerrado desde febrero de 2022, cuando comenzó la ofensiva.

«La apertura del aeropuerto de Krasnodar permitirá no solo ampliar las posibilidades de los habitantes y de las empresas de la región, sino también hacer más accesibles las vacaciones en los balnearios del mar de Azov y del mar Negro», indicó el ministerio.

Se trata del tercer aeropuerto del sur de Rusia en reabrir de los 11 que fueron cerrados en 2022 ante el riesgo de ataques ucranianos.

bur/lpt/pc/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR