Rusia reanuda sus vuelos a Israel, detenidos por la guerra en Irán

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Moscú, 16 abr (EFE).- El aeropuerto internacional Zhukovski, ubicado en el sudeste de Moscú, anunció este jueves el primer vuelo procedente a Tel Aviv, horas después de que las autoridades aeronáuticas rusas diesen el visto bueno a la comunicación aérea entre Rusia e Israel.

«El vuelo de la compañía Red Wings está previsto este 17 de abril a las 16:45 hora de Moscú (13:45 GMT)», indicó la terminal aérea a la agencia rusa RIA Nóvosti.

Horas antes, el regulador aeronáutico civil ruso, Rosaviatsia, había anunciado la reanudación de vuelos desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo en horarios desde las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) hasta la 01:00 hora de Moscú (23:00 GMT).

Durante las horas nocturnas (de 01:00 a 07:00 hora local), se mantiene la prohibición de vuelos, señaló el regulador ruso.

Además, Rosaviatsia mantuvo las recomendaciones a las compañías aéreas rusas del cese de la venta de pasajes a Emiratos Árabes Unidos «hasta nuevo aviso».

Rusia detuvo los vuelos a Israel, Irán y varios países del Golfo Pérsico después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, a la que Teherán respondió con ataques a Israel y objetivos en varios países del Golfo Pérsico. EFE

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