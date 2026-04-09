Rusia reitera su disposición a sacar el uranio enriquecido de Irán si Teherán se lo pide

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Moscú, 9 abr (EFE).- Rusia reiteró hoy su disposición a ayudar a Irán a sacar el uranio enriquecido del país, si finalmente la República Islámica toma esa decisión.

«Nuestra propuesta sigue sobre la mesa, el presidente de Rusia (Vladímir Putin) la ha expresado repetidamente», dijo el director de la agencia atómica Rosatom, Alexéi Lijachovo, citado por la agencia Interfax.

Agregó que Rusia puede, en caso de que lo apruebe Teherán, reducir el enriquecimiento iraní de uranio. «Sin embargo, tales decisiones no se toman durante operaciones militares», aseguró Lijachov.

El pasado febrero, el Kremlin recordó que estaba abierto a la propuesta de recibir el uranio enriquecido iraní, opción discutida anteriormente con Teherán.

Durante las negociaciones entre EE.UU. e Irán que tuvieron lugar en Ginebra antes del inicio de la guerra contra Teherán, la parte iraní comentó la posibilidad de detener el enriquecimiento de uranio y transferir parte de sus reservar a Rusia.

No obstante, después del ataque estadounidense-israelí contra la República Islámica, Teherán se negó a restringir su programa de enriquecimiento de uranio. EFE

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