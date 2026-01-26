Rusia suspende estreno de obra teatral ‘Democracia’ tras denuncias de ultranacionalistas

2 minutos

Moscú, 26 ene (EFE).- El estreno de la obra teatral ‘Democracia’, basada en una pieza homónima de Iósif Brodski, ha sido suspendido en Moscú tras las denuncias interpuestas por grupos ultranacionalistas cercanos al Kremlin.

La pieza, dirigida y protagonizada por el conocido actor Yevgueni Tsigankov, debía estrenarse el miércoles en un conocido centro comercial moscovita y retransmitirse en varias ciudades rusas, según informa este lunes el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti.

Algunos espectadores que ya habían comprado una entrada han recibido un mensaje con la cancelación de la sesión teatral, aduciendo problemas técnicos.

Tsigankov, que protagonizó en su momento la controvertida película ‘El maestro y Margarita’, es crítico con la campaña militar rusa en Ucrania, que cumplirá cuatro años en febrero. El actor ya actuó hace un año en otra pieza de Brodski, ‘Mármol’.

‘Democracia’ es una pieza de un solo acto escrita por Brodski en 1990 y la acción transcurre en un pequeño Estado socialista báltico con la participación del líder del país y varios altos funcionarios que intentan beneficiarse del cambio de sistema político.

Brodski, poeta ruso que emigró a Occidente en 1972 a petición de las propias autoridades soviéticas, recibió el Nobel de Literatura en 1987, en plena Perestroika.

Ésta no es la primera ocasión desde el comienzo de la guerra en Ucrania que una pieza teatral, una película o una exposición es cancelada en Rusia debido a las denuncias de delatores vinculados con las autoridades, que acusan a los autores u organizadores de no ser suficientemente patriotas o de promover valores liberales occidentales.

Recientemente, varias figuras públicas y diputados criticaron la exitosa película ‘Cheburashka-2’, protagonizada por uno de los personajes infantiles más queridos en la URSS y en Rusia, por no promover la moral conservadora que impulsa el presidente, Vladímir Putin. EFE

