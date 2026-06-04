Rusia valora construir un pueblo para los europeos que emigran por valores tradicionales

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Moscú, 4 jun (EFE).- Las autoridades rusas valoran construir un pueblo para reunir allí a todos aquellos ciudadanos europeos que emigran a Rusia y se asientan en el país con visados de ‘valores tradicionales’, informaron este jueves participantes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

La propuesta fue puesta sobre la mesa por el arquitecto Antón Glikin durante una sesión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, y fue recogida por el gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin.

«Planeamos construir un poblado de 450 casas para los emigrados de Europa Occidental que vienen por visados de ‘valores tradicionales'», comunicó Glikin.

Entre otros proyectos relacionados, está el de un centro tecnológico para unos 8.000 estudiantes y profesores, además de un templo católico «ya que muchos de los estudiantes tienen raíces católicas», en la ciudad de Nizhni Nóvgorod.

En la mesa de debate estuvo presente el presidente de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, Rodney Mims Cook Jr., a quien los medios estatales rusos describen como «miembro de la delegación oficial de EE.UU.».

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, alegó no estar al tanto de la presencia de ninguna delegación estadounidense en el foro de San Petersburgo, que este año, ante la reiterada ausencia de representantes occidentales, contó con la participación de polémicas personalidades como el influencer de extrema derecha Andrew Tate, acusado de violación, tráfico de menores y lavado de dinero. EFE

mos/fpa