Rusia vuelve a atacar con un dron un tren ucraniano

Kiev, 4 mar (EFE).- Rusia ha vuelto a atacar con un dron de larga distancia un tren ucraniano, según informó este miércoles en su canal de Telegram el ministro de Desarrollo de Ucrania, Oleksí Kuleba.

“Hoy por la mañana en la región de Mikoláyiv un dron enemigo ha impactado en un tren vacío”, dijo Kuleba, que explicó que el tren iba a recibir mantenimiento.

Un empleado de la empresa pública ucraniana de ferrocarriles resultó herido en el ataque, según Kuleba.

El ministro dijo asimismo que Rusia intentó atacar en la víspera un tren de pasajeros que cubría el trayecto Dnipró-Kovel.

Rusia ataca regularmente trenes, depósitos de locomotoras e infraestructuras ferroviarias ucranianas.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó anoche contra el conjunto de Ucrania un total de 149 drones de larga distancia, de los que 129 fueron neutralizados por las defensas ucranianas. EFE

