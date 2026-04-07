Rusia y Emiratos acuerdan coordinar sus esfuerzos ante la crisis en Oriente Medio

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Moscú, 7 abr (EFE).- Rusia y Emiratos Árabes Unidos coordinarán sus esfuerzos para facilitar una solución pacífica a la crisis en Oriente Medio, informó este martes la Cancillería rusa tras una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo emiratí, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.

Ambos ministros «reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación en política exterior entre Moscú y Abu Dabi para facilitar una solución pacífica a la crisis en Oriente Medio, basada en el derecho internacional y con pleno respeto a los intereses legítimos de los Estados de la región», señala la nota oficial.

Además, los diplomáticos ruso e emiratí intercambiaron opiniones sobre la «escalada sin precedentes» de la situación política y militar en el golfo Pérsico.

«Se hizo hincapié en la importancia de poner fin de inmediato a las hostilidades, que están causando víctimas humanas y graves daños a infraestructuras civiles vitales, incluso en países no involucrados en el conflicto armado», agregó la Cancillería rusa.

Durante la conversación también «se abordaron diversas cuestiones de actualidad relativas al desarrollo de la asociación estratégica entre Rusia y los Emiratos Árabes Unidos».

Además, Lavrov condenó el reciente ataque a la embajada de Emiratos en Damasco y afirmó que se trata de una burda violación de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. EFE

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