Ruto anuncia inversiones de la UE en el sector digital de Kenia por 102 millones de euros

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Nairobi, 8 jun (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, anunció este lunes nuevas inversiones por parte de la Unión Europea (UE) en el país africano por valor de 102 millones de euros para «acelerar la transformación digital, expandir la conectividad y crear oportunidades» para los jóvenes y los negocios kenianos.

Ruto hizo el anuncio a través de la red social X tras reunirse en Bruselas con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) encargada de la política digital, Henna Virkkunen, en la primera parada de una gira europea que incluye también a Noruega y Finlandia.

El presidente keniano también informó sobre una asignación de 37 millones de euros por parte de la UE para extender el cable submarino ‘Blue Raman’ hasta Yibuti, Somalia, Kenia y Tanzania.

Ruto y Virkkunen, además, abordaron la implementación del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Kenia y la UE, desde cuya entrada en vigor en julio de 2024 han aumentado en más de un 20 % las exportaciones de Kenia a la UE, precisó el mandatario.

«Nuestra asociación con la Unión Europea sigue atrayendo inversiones, impulsando la innovación y promoviendo una prosperidad compartida», afirmó.

Ruto participó también este lunes en Bruselas en un foro de negocios, en el que instó a los inversores y fabricantes europeos y belgas a aprovechar las oportunidades y «abundantes» recursos que ofrecen África y Kenia, produciendo en el continente para impulsar el «valor añadido» y construir una asociación «mutuamente beneficiosa».

«Piensen en lo que ofrece el continente: abundantes recursos naturales, un enorme potencial de energía limpia, dos tercios de la tierra cultivable que queda en el mundo y la población más joven del planeta, que constituye a la vez la mano de obra y el mercado del siglo», señaló.

Pese a este «potencial», el comercio entre Kenia y Bélgica es todavía «modesto» -335 millones de dólares en 2024-, lamentó el presidente, que propuso triplicarlo hasta 1.000 millones de dólares en 2030.

Ruto subrayó las oportunidades que presenta Kenia en los sectores de la agroindustria y el procesamiento de productos agrícolas; los puertos, la logística y las cadenas de frío; la tecnología y la economía digital; y las energías limpias y la economía circular.

«A los fabricantes belgas, les digo: no compren las materias primas de África para añadirles valor en otros lugares. Vengan a construir con nosotros. Procesen los minerales de Kenia en Kenia y en África, utilizando energía limpia y ayuden a Europa a garantizar las cadenas de suministro que necesita», aseveró.

Con este objetivo, el jefe de Estado de Kenia preside este lunes el lanzamiento de la Cámara de Comercio Kenia-Benelux, un «puente permanente» entre las empresas kenianas y los mercados de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Bélgica es la primera parada de una gira europea en la que Ruto busca impulsar las exportaciones de productos kenianos y la cooperación con los países de la UE. EFE

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