Rutte tacha de ridículas las alegaciones rusas de que Ucrania usa el espacio aéreo letón

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Helsingborg (Suecia), 21 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tachó este jueves de ridículas las alegaciones de Rusia de que Letonia y otros países bálticos han permitido a Ucrania lanzar ataques con drones desde su territorio, después de que en los últimos días se multiplicasen los incidentes con aparatos voladores no tripulados.

«Hubo unas alegaciones ridículas de los rusos de que Letonia estaba apoyando esto de alguna manera. Es totalmente ridículo y Rusia lo sabe», enfatizó en una rueda de prensa en Revinge (Suecia), con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, pocas horas antes del inicio de la reunión ministerial de dos días de los titulares de Exteriores de la OTAN en Helsingborg.

Rutte remachó que los drones ucranianos que han entrado o han acabado cayendo en territorio europeo no estaban allí porque Kiev quisiera. «Están ahí porque Ucrania tiene que defenderse por la guerra rusa a gran escala contra Ucrania», dijo.

El secretario general de la OTAN quitó hierro a los incidentes de los últimos días, que han llevado a que se declaren múltiples alertas aéreas en Letonia y Lituania y a que un dron fuese derribado por un caza aliado en Estonia.

«La OTAN está siempre preparada para cualquier eventualidad. Y lo que ha ocurrido los últimos días es para lo que estamos entrenados y preparados», señaló y agregó que la Alianza siempre está presente para defender cada centímetro de su territorio.

«Cuando un dron, sea de Ucrania o de Rusia, presente una amenaza, entonces estamos ahí para asegurarnos de que hacemos todo lo posible», aseguró Rutte.

También Kristersson argumentó que Ucrania no quiere que sus drones acaben en territorio amigo por razones obvias, algo que a veces termina ocurriendo debido a las interferencias de sus sistemas de navegación o a otras perturbaciones.

«Pero también creo que hay que darse cuenta de que hay una voluntad rusa de dar la impresión de que otros países están haciendo cosas que no son legítimas. Y es por eso que no deberíamos estar abiertos a la narrativa rusa sobre esto», señaló el primer ministro sueco.

Kristersson señaló que la solución no debe ser presionar a Ucrania para que frene estos ataques sino, por el contrario, «ayudar a los ucranianos todo lo que podamos a dirigir sus ataques hacia las direcciones correctas».

El impacto de dos drones ucranianos en una infraestructura energética en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera, provocó este mes una crisis de Gobierno en Letonia que desembocó en la dimisión la semana pasada del Ejecutivo de coalición de la primera ministra Evika Silina.

Tanto los Gobiernos de los países bálticos como el de Ucrania sostienen que los drones que han protagonizado los recientes incidentes volaban por territorio ruso hacia objetivos en los óblasts de Leningrado y Pskov, en el oeste del país, pero fueron desviados fuera de las fronteras de ese país a través de sistemas de guerra electrónica. EFE

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