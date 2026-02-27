Sábado, 28 de febrero de 2026

EEUU IRÁN

Teherán – La tensión se mantiene en Oriente Medio ante un posible ataque estadounidense a Irán, pese al optimismo esgrimido por el Gobierno de Teherán tras la última ronda de conversaciones con EE.UU., donde el presidente Donald Trump aseguró que no ha tomado «una decisión final» sobre una eventual operación militar.

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – Pakistán y Afganistán viven momentos de tensión después de que Islamabad afirmara haber entrado en «guerra abierta» con Kabul, en una escalada bélica que tiene su origen directo en la actividad insurgente de los talibanes paquistaníes.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La suspensión momentánea de la expulsión de más de una treintena de ONG que operan en Gaza y Cisjordania, dan un soplo de alivio a los palestinos pero no soluciona las dificultades y penurias que arrastran cada día.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Continúan los combates en el frente y los ataques aéreos cruzados entre Rusia y Ucrania mientras sus dirigentes preparan una nueva ronda de negociaciones mediadas por EE.UU. que podría tener lugar a principios de marzo en Abu Dabi.

CUBA EEUU

La Habana El empresario cubanoamericano Hugo Cancio, con importantes negocios y contactos a ambos lados del estrecho de La Florida, anima en entrevista con EFE a La Habana a «aprovechar» la «oportunidad única » de hablar con Washington, pese a lo «difícil» que es negociar bajo presión.

VATICANO ARTE

Ciudad del Vaticano – El Vaticano muestra los trabajos de restauración de una de las obras de arte más famosas del mundo, el fresco del Juicio Final realizado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que pronto recuperá todo su color y esplendor.

PREMIOS BRIT

Manchester (Reino Unido) – Ceremonia de entrega de los Premios Brit Awards 2026, que por primera vez en la historia de los galardones se celebrarán fuera de Londres y tendrán como sede el Co-Op Live de Manchester.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Bruselas.- BÉLGICA PEDERASTIA.- Marc Dutroux encarna uno de los episodios más dolorosos de la historia de Bélgica: un delincuente reincidente por delitos sexuales que quedó en libertad condicional pese a su historial y que, entre 1995 y 1996, secuestró y violó a seis menores con la complicidad de su esposa, de las que dos sobrevivieron, dos fueron asesinadas y otras dos murieron de hambre. (Texto)

21:00h.- Manchester.- PREMIOS BRIT.- Ceremonia de entrega de los Premios Brit Awards 2026, que por primera vez en la historia de los galardones se celebrarán fuera de Londres y tendrán como sede el Co-Op Live de Manchester. Co-Op Live Arena (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Barcelona (España).- PREMIOS GOYA.- La Academia del Cine celebra la gala de entrega de la 40 edición de los Premios Goya Auditori del CCIB. Plaza de Willy Brandt, 11-14. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Ciudad del Vaticano.- VATICANO ARTE.- El Vaticano muestra los trabajos de restauración de una de las obras de arte más famosas del mundo, el fresco del Juicio Final realizado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que pronto recuperá todo su color y esplendor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tirana.- ALBANIA PROTESTAS.- La oposición conservadora de Albania ha convocado para hoy una manifestación contra el gobierno socialdemócrata de Albania. En las últimas semanas hubo varios de estas protestas que acabaron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Atenas.- GRECIA ACCIDENTE.- Grecia conmemora hoy el tercer aniversario del accidente ferroviario de Tempi, al norte de Grecia, que sigue movilizando a la ciudadanía y la política del país. (Texto) (Foto)

América

14:00h.- Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN.- El universo del detective más famoso de la historia se expande hacia sus orígenes con ‘Young Sherlock’, la nueva serie de Prime Video que se adentra en la Inglaterra victoriana para descubrir a un Sherlock Holmes veinteañero y a un James Moriarty que, lejos de ser un archienemigo, es un aliado. (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOFTWARE.- La industria del software atraviesa una crisis debido a la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA), que ha pasado de ser percibida como una herramienta de eficiencia a ser vista como una amenaza existencial, provocando una volatilidad que pone a prueba la resiliencia de los gigantes del sector. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA PATRIMONIO.- La Escuela Taller de Restauración La Paz, con el apoyo de Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid), se mantiene como un de los principales bastiones de preservación y promoción del patrimonio de Bolivia tras 16 años seguidos de funcionamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Panajachel.- GUATEMALA CAFÉ.- El café guatemalteco, uno de los productos que más exporta la nación centroamericana, ha encontrado en China un consumidor de su grano, especialmente cosechado aprovechando la altura de sus tierras en el oeste del territorio junto al lago Atitlán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cartagena.- FAO REFORMA AGRARIA.- Se celebra la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), organizada por la FAO y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Colombia.

Asia

Islamabad.- AFGANISTÁN PAKISTÁN.- Pakistán y Afganistán viven momentos de tensión después de que Islamabad afirmara haber entrado en «guerra abierta» con Kabul, en una escalada bélica que tiene su origen directo en la actividad insurgente de los talibanes paquistaníes.

Oceanía

Sídney.- BAD BUNNY.- El puertorriqueño Bad Bunny ofrece su primer concierto en Australia en medio de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’ y tras presentaciones ante multitudes en Argentina y Brasil.

