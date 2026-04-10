Sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril de 2026 (19.30 GMT)

9 minutos

Madrid, 10 abr (EFE).-

SÁBADO 11

Islamabad.- Delegaciones de Estados Unidos e Irán intentan abrir este sábado en Islamabad una mesa de diálogo mediada por Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio, una cita rodeada de incertidumbre y bajo amenaza de suspensión.

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París.- Juan Carlos I recibe este sábado en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, tituladas ‘Reconciliación’, en un evento anual que organiza desde hace tres décadas una asociación dedicada a animar el debate público entre la ciudadanía y las principales instituciones.

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Roma.- El papa León XIV preside en la basílica de San Pedro del Vaticano una vigilia de oración por la paz.

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Budapest.- Hungría cierra hoy la campaña para las elecciones legislativas de este domingo, consideradas por muchos analistas como las más importantes en Europa este año, ante la posibilidad de que el conservador opositor Péter Magyar acabe con 16 años de Gobierno del ultranacionalista eurocrítico Viktor Orbán.

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Ciudad de México.- Pese al endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de deportaciones en Estados Unidos, trabajadores agrícolas mexicanos continúan cruzando la frontera de manera legal para integrarse a la temporada de pizca, ante la necesidad de mano de obra en el campo estadounidense y aún con la incertidumbre que enfrentan los jornaleros.

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Bagdad.- El Parlamento de Irak celebra una sesión para elegir al presidente de la República tras el estancamiento político que atraviesa el país desde las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025.

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Miami.- La sonda Orión de la misión Artemis II ameriza en el océano Pacífico. Se espera que personal de la NASA y del Departamento de Guerra asista a la tripulación para salir de la nave y los traslade por vía aérea a un buque de recuperación que estará a la espera.

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Miami.- La NASA ofrece una conferencia de prensa posterior al amerizaje de la misión Artemis II, que fue la primera tripulada en alcanzar la órbita lunar en más de medio siglo, en el Centro Espacial Johnson de la NASA.

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Jerusalén.- Sábado de la Pascua cristiana ortodoxa, en el que se celebra tradicionalmente la ceremonia del Fuego Sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que simboliza la resurrección de Cristo.

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Asunción.- La inversión en educación se ha reducido significativamente en América Latina desde la pandemia de covid-19, un hecho que afecta incluso la formación de nuevos maestros, afirmó en una entrevista con EFE el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero.

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Barcelona.- Rosalía ha conseguido convertirse en la artista musical española más famosa de todos los tiempos, un fenómeno mundial que tiene su origen en Barcelona, donde quienes la conocieron en sus inicios, desde su profesor de música hasta la dueña del primer tablao donde actuó sin vender todas sus entradas, han contado a EFE curiosidades de la ‘Rosalía antes de Rosalía».

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Washington.- El nuevo Museo de Exploración de la Sociedad National Geographic abrirá sus puertas el próximo junio en Washington con la promesa de ofrecer una mirada inmersiva al apasionante mundo de los descubrimientos, mostrar su rica historia y entusiasmar a nuevas generaciones de curiosos y científicos.

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Ciudad de Guatemala.- La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide exhibe una exposición en el Centro Cultural de España de Guatemala con 74 imágenes sobre su trayectoria detrás de la cámara, tras ganar en 2025 el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

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DOMINGO 12

Budapest.- Hungría celebra hoy elecciones generales, en las que la oposición conservadora espera derrotar al partido Fidesz del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010.

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Lima.- Los peruanos acuden a las urnas para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2026-2031, así como al Parlamento que volverá a ser bicameral, debido a una reforma constitucional aprobada por los actuales diputados.

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Cotonú.- Elecciones presidenciales de Benín, en las que se postula como favorito al ministro de Economía y Finanzas, Romuald Wadagni, candidato de la coalición oficialista del presidente Patrice Talon, quién no optará por la reelección tras agotar sus dos mandatos.

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Ciudad de México.- Activistas organizan una ‘Cascarita por la memoria y contra el olvido’, para visualizar la problemática de los desaparecidos en México y tras el informe de la ONU que ha evidenciado la crisis que vive el país con más de 130.000 personas no localizadas.

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Tegucigalpa.- Los pueblos garífunas (negros) de Honduras que habitan en el Caribe conmemoran el 229 aniversario de la llegada de sus primeros descendientes al país, el 12 de abril de 1797, con actividades cívicas y culturales que se extenderán a ciudades como Tegucigalpa, la capital.

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Ciudad de Panamá.- Tributo al icónico músico recientemente fallecido Willie Colón interpretando de manera colectiva con trombón su emblemático tema ‘La murga de Panamá’.

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Ciudad de Panamá.- Panamá recibe a las nuevas promesas del deporte regional con la celebración de los Juegos Suramericanos de la Juventud, desde este domingo hasta el 25 de abril, una cita multidisciplinaria que reunirá a atletas de entre 14 y 17 años de al menos 17 países.

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LUNES 13

Pekín.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita la universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas de China; la Academia China de Ciencias, que le concederá un título honorífico; y las instalaciones de la tecnológica Xiaomi, en el marco de una visita oficial al gigante asiático.

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Argel.- El Papa inicia este lunes su viaje apostólico a África EN Argel, donde visitará el Monumento de los Mártires (Maqam Echahid), mantendrá un encuentro de cortesía con el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en el Palacio Presidencial y dará un discurso a las autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Centro de Conferencias Djamaa el Djazair.

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Leópolis.- Los ucranianos celebran la Pascua ortodoxa, ya la quinta desde el inicio de la invasión rusa, con los ojos puestos en el frente y con miles de familias separadas por las hostilidades.

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Washington.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa en un foro en el Brookings Institution de Washington en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial.

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Nueva York.- Ismael «El Mayo» Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa, escucha hoy la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan, tras su declaración de culpabilidad que se formalizó el pasado agosto por delitos que suelen llevar acarreada la cadena perpetua.

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Tegucigalpa.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presenta el informe titulado «Caminando nuestra justicia», un documento que sistematiza la situación de vulnerabilidad, las agresiones y los mecanismos de resistencia de las mujeres que ejercen la defensa de los derechos fundamentales en el país centroamericano.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Brasilia.- Representantes de la Cancillería brasileña ofrecen una sesión informativa sobre el viaje del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a España, Alemania y Portugal, previsto para finales de abril.

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Londres.- Una delegación del máximo nivel del Consell de Mallorca acude a Londres para recoger en mano la Carta Portolana, mapa de navegación diseñado por el mallorquín Pere Rosselló en 1447, documento que adqurió en subasta el Consell el pasado diciembre. Galería Sotheby´s.

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Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su colega sudafricano Ronald Ozzy Lamola comparecen en una rueda de prensa y participan más tarde en la comisión binacional Alemania-Sudáfrica.

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Roma.- El español Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, recibe en Roma el Premio Enzo Bearzot, un galardón que se otorga en Italia al mejor entrenador del año.

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Londres.- La seleccionadora Sonia Bermúdez comparece en la rueda de prensa previa al partido contra Inglaterra en el mítico Wembley en su camino para clasificarse al próximo mundial.

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Luque (Paraguay).- La Conmebol inaugura el seminario del fútbol sudamericano con la presencia de estrellas como el exfutbolista brasileño Mauro Silva o el entrenador uruguayo Gerardo Pelusso.

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lgs/EFETV

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