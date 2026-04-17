Sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de abril de 2026 (19.30 GMT)

10 minutos

Madrid, 17 abr (EFE).-

SÁBADO 18

Luanda.- El papa llega a Luanda donde realiza una visita de cortesía al presidente de Angola, João Lourenço, en el Palacio Presidencial y dirigirá sus primeras palabras en el país en el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y cuerpo diplomático

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Milán.- Dirigentes de la ultraderecha europea, incluidos varios miembros de los partidos que forman el grupo Patriotas por Europa, participan en una manifestación en Milán (norte) para exigir la repatriación de migrantes y protestar “contra la islamización” de Occidente, convocada por el ministro italiano de Infraestructura y Transportes, Matteo Salvini.

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Caracas.- Familiares de presos políticos cumplen 100 días de vigilias frente a las cárceles del Helicoide y el Rodeo I, donde esperan la libertad de sus parientes en medio del proceso de amnistía aprobado en febrero pasado.

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La Habana.- El silencio ha envuelto estos días el anunciado diálogo entre Cuba y Estados Unidos, mientras la retórica belicista escala enteros en las declaraciones de los máximos dirigentes de ambas orillas.

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Indio (EE.UU.).- El Festival de Coachella, uno de los más importantes de la industria musical, recibe este sábado, en su segunda ronda de actuaciones, a Justin Bieber, The Strokes, Addison Rae, el español Rusowsky, la brasileña Luísa Sonza y a los colombianos Morat, entre otros artistas.

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Indio (EE.UU.).- Con una estética milimétrica y una presencia impecable, las DJ españolas Mëstiza convierten cada actuación en un rave de electrónica con ecos flamencos, y en Coachella prometen repetir la hazaña este domingo en la segunda semana del festival.

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Viena.- Hace casi dos siglos una casualidad llevó al joven cocinero Franz Sacher a crear la que ahora es la tarta de chocolate más famosa del mundo. Hoy, el hotel que fundó su hijo y lleva su nombre celebra 150 años como uno de los únicos de cinco estrellas que sigue siendo un negocio familiar.

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París.- Ocho bailarines del Ballet de la Ópera de París actuarán bajo la pirámide del Louvre durante dos noches, en un evento vinculado a la exposición temporal que acoge el museo parisino sobre Miguel Ángel y Rodin, mezclando así los artes de la danza y de la escultura.

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Roma.- El periodista Salvatore Cernuzio habla con EFE de «Padre», un retrato sobre la parte más personal del fallecido papa Francisco, de cuya muerte se cumplirá un año el próximo día 21 de abril.

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Ciudad de Panamá.- Una edición limitada en vinilo del álbum «Panama Latin Treasures», un compilado de doce temas de ritmos latinos interpretados por músicos panameños que incluye una de las primeras grabaciones de Rubén Blades, tendrá su lanzamiento oficial este sábado en Panamá con motivo de la celebración mundial del Record Store Day.

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Miami.- El derecho a vivir como uno desea y el duelo por un ser querido son dos de los temas centrales de la película ‘El viejo y la cotorra’, rodada en el barrio de ‘Little Havana’ de Miami, que está protagonizada por el actor cubano Rubén Rabasa y se proyectó esta semana durante el Miami Film Festival.

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Quito.- Francis Llumiquinga tenía 16 años, estudiaba primero de bachillerato y lo único que quería aquel día era llevar a su hermano enfermo de regreso a casa, pero el azar marcó a ese día como el inicio de una carrera cinematográfica que, dos años después, lo llevó a Italia a recoger un premio internacional con la película ecuatoriana ‘Hiedra’.

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Nueva York.- Los New York Knicks del dominicano Karl-Anthony Towns y del puertorriqueño Jose Alvarado, terceros clasificados en la fase regular de la conferencia Este, empiezan su andadura en los ‘playoffs’ de la NBA recibiendo en el Madison Square Garden a los Atlanta Hawks.

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DOMINGO 19

Hannover (Alemania).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en la ciudad alemana de Hannover con el canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar la cooperación política, económica y comercial, y para inaugurar la Feria Industrial, en la que la nación sudamericana es el país invitado y en la que Brasil se presenta como motor de una transformación industrial sostenible.

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Sofía.- Bulgaria celebra hoy elecciones legislativas adelantadas, las octavas desde 2021, con el expresidente prorruso Rumen Radev y su partido Bulgaria Progresista como principales favoritos, aunque una formación de gobierno se augura como muy difícil ante la fragmentación esperada en el Parlamento.

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Luanda.- El papa viaja la localidad de Kilamba, en las afueras de Luanda, para celebrar misa y posteriormente se desplaza en helicóptero al santuario mariano de Muxima, uno de los principales centros de peregrinación de Angola, para participa en el rezo del rosario junto a numerosos fieles

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Lima.- El candidato ultraderechista a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, encabezó una nueva movilización contra los organismos electorales para denunciar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales sin presentar pruebas, a la espera de definir quién se medirá con Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

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Uzhgorod (Ucrania).- Miles de ucranianos buscan escapar al estrés de los ataques rusos diarios al participar en el festival anual de los cerezos en flor en la región de Transcarpacia.

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Rabat.- Varios grupos islamistas y de izquierdas organizan una marcha en apoyo a los palestinos y sus detenidos en prisiones israelíes, así como para defender la identidad musulmana de Jerusalén. La marcha está convocada por el Grupo de Acción Nacional para Palestina.

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Indio (EE.UU.).-El Festival de Coachella culmina este domingo su edición 2026 con la actuación de Karol G, quien se convirtió en la primera artista latina en liderar el cartel este año, además de presentaciones de Major Lazer, BIGBANG y las DJ españolas Mëstiza.

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Colle Val D’Elsa (Italia).- En el corazón de la Toscana, donde el turismo gastronómico y el enoturismo se alzan como abanderados del desarrollo económico, tres pueblos han decidido reclamar una aspiración de libertad: convertirse en el epicentro del arte contemporáneo en Italia

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Guadalajara (México).- El director y guionista chileno Pablo Larraín, famoso por cintas como ‘No’, ‘Jackie’ y ‘Spencer’, ofrece una master class en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

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Pekín.- Se disputa la segunda edición de la media maratón entre humanos y robots humanoides en la ciudad china de Pekín, en medio de un renovado intento de la segunda economía mundial de impulsar su tecnología punta y de situarse al frente de la robótica.

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Buenos Aires.- River Plate y Boca Juniors se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

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LUNES 20

Hannover,- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguran en la ciudad germana de Hannover las 42ª Jornadas Económicas Germano-Brasileñas organizadas por la Federación de la Industria Alemana (BDI), y mantienen las terceras resultas de sus respectivos gobiernos centradas en la cooperación económica, comercial y política.

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Hannover.- El ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, vista la feria industrial de Hannover.

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Gdansk (Polonia).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra de viaje oficial en Polonia, donde preside junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, una cumbre de ambos gobiernos en la ciudad de Gdansk, en un momento en el que París quiere reforzar la cooperación militar y energética con Varsovia.

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Saurimo (Angola).- El papa viaja a Saurimo y visitará una casa de acogida para ancianos y celebrará misa mientras que por la tarde regresará a la capital para el encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla sobre su visita a Barcelona, a donde acudió a la Cumbre de Gobiernos Progresistas y donde se reunió con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un guiño para restaurar las relaciones diplomáticas tras la petición de perdón del Gobierno mexicano a la Corona por los abusos durante la Conquista.

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Ciudad de México – El representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, visita México para iniciar la segunda fase de conversaciones sobre la revisión del T-MEC en donde se reunirá con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

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Miami.- El evento Startup Olé reúne en Miami a más de 1.000 emprendedores y especialistas, sobre todo de España y Latinoamérica, para potenciar a las ‘startups’ (empresas emergentes) del sector tecnológico.

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Santo Domingo.- Audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de 2025, causando 236 muertos y más de un centenar de heridos.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil realizan una acción en el Senado mexicano para presentar una petición formal que reactive la discusión y aprobación de una Ley General de Cannabis en México, frente al vacío legal que persiste.

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epp/EFETV

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