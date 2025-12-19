Sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

SÁBADO 20

Foz de Iguazú (Brasil).- Los jefes de Estado de los países de Mercosur celebran su cumbre semestral en la que debía firmarse el acuerdo comercial del bloque suramericano con la Unión Europea, pero que ha sido pospuesto por Bruselas.

Los Ángeles.- La cineasta tunecina Kaouther Ben Hania ha transformado el llanto desesperado de una niña palestina de seis años en un llamado contra la invisibilidad de las víctimas en Gaza con ‘La Voz de Hind’, una aclamado documental con el que espera que el dolor se convierta en un compromiso activo para el espectador.

Ciudad del Vaticano – La exposición “100 pesebres en el Vaticano” transforma la Plaza de San Pedro en un escaparate de tradiciones navideñas de todo el mundo, con un especial protagonismo de los belenes o nacimientos latinoamericanos, que destacan por su colorido, riqueza de materiales y simbolismo cultural.

París – La propuesta de implantar un logo de advertencia para los ultraprocesados, alimentos comparados por un reciente estudio con el tabaquismo, ha abierto en Francia un nuevo frente de batalla por la salud pública, con un nuevo pulso entre científicos y la agroindustria.

Magdeburgo.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la ceremonia conmemorativa con motivo del aniversario del atentado en el mercado navideño de Magdeburgo en la iglesia de San Juan.

Ciudad de México.- En medio del auge de la gentrificación en Ciudad de México, celebraciones navideñas como las posadas corren el riesgo de perderse ante el desplazamiento de residentes y la mercantilización de la cultura para el consumo turístico.

Rocky Mount.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en un acto para hablar de sus logros económicos en un momento de creciente descontento en el país por el elevado coste de la vida.

Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR.

DOMINGO 21

Leópolis (Ucrania).- En medio de los cortes de electricidad generalizados, los ataques aéreos de Rusia y los combates en curso, aparecen decoraciones navideñas en las calles de Ucrania, mientras la población local intenta crear al menos algo de espíritu festivo, especialmente para sus hijos, incluidos aquellos que viven en las regiones de primera línea. Por Rostyslav Averchuk (foto)(vídeo)

San Petersburgo (Rusia).- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre informal de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes.

Lefkara (Chipre).- El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, presenta el programa y las prioridades de su país que asumirá el 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

Santo Domingo.- Hace algo más de quinientos años, en 1511, las palabras del fraile dominico Antonio de Montesinos en su sermón en Santo Domingo intentaron apelar a la conciencia de quienes estaban «en pecado mortal» por la «crueldad y tiranía» con la que los conquistadores trataban a los taínos, originarios de la isla, convirtiéndose en un discurso histórico en la defensa de los derechos humanos.

Ciudad Juárez (México).- A cinco meses del hallazgo de un crematorio clandestino en la fronteriza Ciudad Juárez, norte de México, familiares de las víctimas continúan exigiendo verdad, reparación del daño y garantías de no repetición, en un país que acumula más de 133.000 personas desaparecidas y 73.000 restos humanos sin identificar.

La Paz.- Bolivia recibe el solsticio de verano austral y un nuevo ciclo agrícola con rituales ancestrales y ofrendas a las deidades andinas.

Ciudad de Guatemala.- El bombero guatemalteco Héctor Chacón se lanza, como todos los años, desde un puente en el norte de Guatemala, vestido como Santa Claus, para llevar regalos a niños de escasos recursos que viven en barrios aledaños.

LUNES 22

Jerusalén – Rueda de prensa con mensaje navideño del Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

San Petersburgo (Rusia).- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre informal de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Ciudad de Panamá.- Las autoridades panameñas tienen previsto este lunes el envío del primer vuelo directo desde Panamá a Caracas, la capital de Venezuela, con 70 inmigrantes venezolanos acogidos al programa panameño de retorno voluntario.

Quito.- Extendido sobre 280 metros cuadrados, con 1.750 figuras -650 de ellas en movimiento-, ríos, cascadas, nieve y sonido ambiental, el pesebre expuesto en la Basílica del Voto Nacional, en Quito, la capital de Ecuador, se alza como el más grande de Sudamérica y como una experiencia que desborda fe, creatividad y asombro. Basílica del Voto Nacional.

Buenos Aires.- El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y candidato para la Secretaría General de las Naciones Unidas, brinda este lunes una conferencia de prensa en Buenos Aires.

