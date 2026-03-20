Sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo de 2026 (20.30 GMT)

13 minutos

Madrid, 20 mar (EFE).-

SÁBADO 21

Teherán/Jerusalén/Beirut.- Sin visos de que el Gobierno de Israel vaya a cesar sus bombardeos a corto plazo en Irán, el régimen de los ayatolás, lejos de mostrar signos de colapso, continúa respondiendo con el lanzamiento de misiles, muchos de ellos con bombas de racimo. Mientras en Líbano el conflicto continúa en medio de la festividad musulmana de Aíd al Fitr, que marca el fin del mes de ramadán.

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La Habana.- El convoy global Nuestra América, una iniciativa impulsada por la Internacional Progresista en apoyo a Cuba frente a las restricciones energéticas derivadas del embargo de EE.UU., converge hacia La Habana con ayuda humanitaria y activistas desde distintos puntos del mundo, inspirado en las flotillas organizadas en otros contextos de crisis.

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Bogotá.- Se celebra la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibirá de manos de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, la presidencia pro tempore de ese organismo regional en una breve reunión a la que también asistirá el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

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Praga.- Praga acoge esta sábado una gran manifestación convocada por varios grupos cívicos en contra del Gobierno populista y ultranacionalista de la República Checa, liderado por el primer ministro, el magnate Andrej Babis.

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Berlín.- Manifestación en Berlín contra la guerra de Irán. bajo el lema «¡No a la guerra contra Irán! ¡Paz en lugar de especulación bélica!»

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Budapest.- Budapest acoge este sábado por quinta vez la conferencia CPAC, que reúne a líderes ultranacionalistas y ultraconservadores de todo el mundo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, inaugurará el encuentro, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará un mensaje grabado en vídeo. El líder del español Vox, Santiago Abascal, anuncia su asistencia y se espera la participación del presidente de Argentina, Javier Milei.

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La Paz.- Bolivia elegirá este domingo a sus alcaldes y gobernadores en unos comicios regionales que pondrán a prueba al presidente Rodrigo Paz, a cuatro meses de haber asumido el poder, en un escenario marcado por nuevas alianzas políticas y la ruptura con su vicepresidente, Edmand Lara, ahora alineado con una coalición opositora.

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Roma.- Ambiente previo al referéndum para la reforma de la Justicia, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez.

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Copenhague.- La izquierda encabeza los pronósticos para las elecciones legislativas danesas del próximo martes, en las que los sondeos apuntan a un triunfo de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, y a una caída de las principales fuerzas políticas en un panorama fragmentado y complejo en el que un partido de centroderecha puede ser decisivo.

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Lisboa.- Ante los precios de la vivienda disparados, Lisboa y otras ciudades de Portugal celebran varias manifestaciones, organizada por la plataforma ‘Casa para viver’, contra la crisis inmobiliaria y para denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de centroderecha.

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Shaath (Líbano) – Esta semana, Hussein, su mujer y sus dos hijos de dos y cuatro años acudieron a casa de un hermano para romper juntos el ayuno del mes sagrado musulmán de ramadán en Shaath, en el este del Líbano, sin poder imaginarse que un bombardeo israelí iba a llevarse las vidas de todos ellos en solo un instante.

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Buenos Aires..- Entrevista a Victoria Monenegro, una bebé robada con tres días de vida por un militar agentino que mandó arrojar a sus padres desde un ‘vuelo de la muerte’ al Río de la Plata.

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Buenos Aires.- Masacres, desapariciones forzadas, robo de bebés y un importante centro de inteligencia del Plan Cóndor ahogaron la provincia de Buenos Aires, con su capital en La Plata, durante la dictadura argentina que se inició hace 50 años y que perpetró en esta zona el 40 % de los crímenes de Estado.

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Tijuana (México) ,- Organizaciones civiles, autoridades y ciudadanos llevan a cabo la jornada llamada ‘Salvemos la Playa’ en la fronteriza Tijuana debido a que sus playas enfrentan desde hace años un problema de contaminación que incluso ha impactado las costas de San Diego, California, debido al desplazamiento de corrientes marinas de sur a norte.

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Santiago.- Congreso Internacional sobre adopciones ilegales y tráfico de niños y niñas en Chile convocado por la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS).

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Miami.- La reina Sofía de España entrega en Miami los premios Sofía a la Excelencia, que reconocen a quienes fomentan el aprecio por España y el mundo hispanohablante en Estados Unidos a través de la sabiduría y el humanitarismo.

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Varias ciudades.- Celebración del Aíd al Fitr en varias ciudades Asia, Oriente Medio y África.

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Seúl.- La banda de K-pop BTS vuelve a los escenarios en la emblemática plaza de Gwangwhamun, en Seúl, apenas un día después del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Arirang’, en un adelanto de su gira mundial, que comienza en abril.

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Bogotá.- Segunda jornada del Festival Estéreo Picnic 2026, que tendrá como gran protagonista a The Killers. Parque Simón Bolívar

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París.- Un dibujo único en su especie y valorado en hasta 3 millones de euros del maestro renacentista Hans Baldung Grien (1484/1485-1545), discipulo de Durero, saldra a subasta este lunes en Paris tras haber permanecido en manos de una misma familia durante 500 años.

Bruselas.- Lámparas, sofás o sillas de segunda mano de diseñadores como Le Corbusier, Jacobsen y Bertoia, son algunos de los objetos que se pueden encontrar en el «Brussels Design Market», una de las ferias más grandes de Europa que reunirá desde este sábado a coleccionistas y amantes del diseño «vintage».

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Nueva York (EEUU).- Nueva York despide con una fiesta este sábado a su paloma favorita, «Dinosaur», una escultura hiperrealista de un ave de seis metros de altura que ha transformado el paisaje urbano del High Line de Manhattan.

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Nueva York (EEUU).- La cantante de rock argentina Marilina Bertoldi cierra su primera gira por Estados Unidos en Nueva York, donde conversa con EFE sobre su último álbum, PARA QUIÉN TRABAJÁS Vol. I (2025), los nuevos estilos que explora y sus próximos pasos en la música.

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DOMINGO 22

Liubliana.- Eslovenia celebra este domingo elecciones parlamentarias, en las que el gobierno liberal de izquierdas, liderado por el primer ministro Robert Golob, pretende renovar su mandato.

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La Paz.- Bolivia celebrará este domingo elecciones regionales para elegir a 335 alcaldes y nueve gobernadores, en los primeros comicios territoriales tras la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz y luego de casi dos décadas de dominio político del Movimiento al Socialismo (MAS).

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París/Niza (Francia).- Los parisinos y lizardos están llamados a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia.

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París.- La candidata de la derecha a la alcaldía de París, Rachida Dati, valora los resultados de la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia desde su sede electoral.

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París.- El candidato de la izquierda y los ecologistas a la alcaldía de París, Emmanuel Grégoire, valora los resultados de la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia desde su sede electoral.

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Roma.- Italia celebra el 22 y 23 de marzo un referéndum para confirmar la reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez.

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Copenhague.- La reintroducción de un impuesto sobre el patrimonio, la reforma de las pensiones y las subvenciones a los combustibles son algunas de las cuestiones económicas que han dominado la campaña para las elecciones legislativas danesas del próximo martes, en las que la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, parte como favorita para encabezar un Ejecutivo de izquierda o uno de centroderecha, como la pasada legislatura.

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Bruselas.- Conmemoración del décimo aniversario de los atentados terroristas de Bruselas en el que murieron 35 personas.

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Rusia.- Acto conmemorativo con motivo del segundo aniversario de la tragedia ocurrida en el Crocus City Hall.

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París.- El presidente de la patronal francesa Medef, Patrick Martin, considera que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene una política más favorable a las empresas que el francés, de centro derecha, en una entrevista con EFE en vísperas de la quinta edición del foro francoespañol que organiza junto a la CEOE.

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Buenos Aires.- Elsa Pavón encontró a su nieta robada en 1983 y un año después la niña, con ocho años, se convirtió en el primer caso de restitución de identidad en Argentina tras la dictadura militar (1976-1983). A sus 89 años sigue buscando a los nietos y nietas desaparecidos de sus compañeras de lucha durante décadas.

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Moscú.- Janti-Mansíisk, la perla siberiana, rompe todos los esquemas sobre las ciudades al otro lado de los Urales gracias a los cuantiosos recursos naturales, ante todo el petróleo, que le han permitido repuntar como un importante bastión económico, social y cultural.

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Bogotá.- El Festival Estéreo Picnic 2026 cierra su edición número 15 con la actuación estelar de Sabrina Carpenter. Parque Simón Bolívar.

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París.- Un esbozo del pintor francés Antoine-Jean Gros (1771-1835) que sirvió de base para el cuadro ‘Bonaparte en el Puente de Arcole’, un retrato del general Napoleón Bonaparte en una campaña militar, saldrá a subasta este miércoles en Paris con un valor estimado entre los 200 000 y los 300.000 euros.

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Ciudad de Panama.- La capital panameña acogerá este domingo la quinta edición del IRONMAN 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship, una de las pruebas más destacadas del calendario regional de triatlón, que reunirá a más de 1.500 atletas provenientes de más de 50 países y otorgará plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de la especialidad.

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Quito.- Quito, la capital de Ecuador, celebra la primera edición de la ‘Cucurucho Run’, una carrera de cinco kilómetros donde los corredores portan tradicionales uniformes morados de Semana Santa con capuchas cónicas, conocidos en otros países con el nombre de capirotes.

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LUNES 23

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Roma.- Último día del referéndum en Italia para confirmar la reforma constitucional del sistema judicial, que prevé la separación de las carreras de fiscal y juez.

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Berlín.- El estado federado alemán de Renania-Palatinado, en el suroeste del país, celebra elecciones regionales, en las que el democristiano Gordon Schnieder aspira a desplazar de la jefatura del Gobierno regional al socialdemócrata Alexander Schwetizer, que preside una coalición tripartita a la que también pertenecen Los Verdes y el Partido Liberal (FDP).

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Lima.- El primer grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participan en la primera semana del debate electoral.

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La Paz.- Reacciones a los resultados de las elecciones regionales de la víspera.

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La Paz.- Bolivia conmemora los 145 años de la pérdida de su litoral ante Chile con la mirada puesta en la nueva relación entre el presidente Rodrigo Paz y su homólogo chileno, José Antonio Kast, quienes han expresado su voluntad de fortalecer los vínculos bilaterales.

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Berlín.- Reunión de los comités ejecutivos de la CDU y del SPD en Berlín.

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París.- Foro Económico francoespañol organizado por las patronales de los dos países, MEDEF y CEOE, con participación, entre otros, de los respectivos ministros de Economía, Roland Lescure y Carlos Cuerpo.

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París.- El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ofrece declaraciones a la prensa con motivo del Foro Económico francoespañol organizado por las patronales de los dos países, MEDEF y CEOE.

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Roma .- A las puertas de su quinta y última temporada, la serie satírica ‘The Boys’, de Amazon Prime Video, se despide convertida en una inquietante «bola de cristal» que refleja la realidad actual.

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Nueva York (EEUU).- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York presenta a la prensa su exposición sobre el pintor italiano «Raphael: Sublime Poetry», antes de abrir al público del 29 de marzo al 28 de junio.

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rci/EFETV

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