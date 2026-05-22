Sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

9 minutos

Madrid, 22 may (EFE).-

SÁBADO

Ciudad de Panamá – La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, de visita oficial en Panamá, ofrece este sábado una rueda de prensa y celebra un acto con miembros de la diáspora venezolana.

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Nicosia.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran un consejo informal en Chipre en el que abordarán las fórmulas para financiar sus crecientes necesidades de inversión en defensa, energía o digitalización en un contexto de escaso margen presupuestario en buena parte de los Estados miembros.

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Bureij (Franja de Gaza).- La ONG World Central Kitchen (WCK) del chef español José Andrés ha reducido a la mitad, de un millón a medio millón diarias, las raciones de comida que reparte en la Franja de Gaza por motivos financieros, que le imposibilitan mantener un nivel tan alto tras invertir más de 500 millones de dólares en alimentar a la población palestina.

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La Haya (Países Bajos).- No hay armas, pero sí puertas blindadas, un libro de Pérez-Reverte, películas, partidas de mesa empatadas y, en la cocina común, un salmón descongelándose junto a una sartén sucia: así transcurre la vida cotidiana en el Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), donde aguardan juicio algunos acusados de los peores crímenes del planeta. (Vídeo)(Foto)

Belgrado.- Estudiantes universitarios se manifiestan en Serbia exigiendo elecciones anticipadas.

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Washington.- El aumento de la gasolina a uno de sus mayores niveles en cuatro años, debido a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, amenaza con lastrar la temporada estival en EE.UU cuando se pronostica un récord de movimientos este fin de semana «Días de los Caídos», visto como el inicio no oficial del verano en el país.

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Beirut.- Después de ser golpeado en los últimos años por protestas masivas, una pandemia y una de las peores explosiones no nucleares de la historia, el sector turístico libanés vuelve a estar contra las cuerdas a causa de una nueva guerra, que ha dejado los hoteles de Beirut con una ocupación de apenas el 5 al 11 %.

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Montevideo.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, habla con EFE en el marco de su visita a Montevideo en donde participó en un acto en el que fueron reconocidas todas las personas que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática.

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Kumrovec (Croacia).- 134º aniversario del nacimiento de Josip Broz Tito en Kumrovec,

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Cannes (Francia).- Desfile en la alfombra roja con motivo de la clausura de la edición de 79 del Festival de Cannes, con el anucio del ganador de la Palma de Oro de 2026, así como el resto de premiados.

(Vídeo)(Foto)Cannes (Francia).- Ruedas de prensa de los ganadores de la 79 edición del Festival de Cannes.

(Vídeo)(Foto)Cannes (Francia).- Rueda de prensa de clausura de la edición 79 del Festival de Cannes por parte de su delegado general, Thierry Frémaux.

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Ciudad de Panamá – El cantante y compositor panameño Rubén Blades entrega su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en un acto enmarcado en el festival Centroamérica Cuenta que estará precedido por un diálogo con el escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz sobre dos formas de narrar la experiencia humana: la canción y la novela.

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San Juan.- Nicky Jam, uno de los pioneros del reguetón, se presenta este sábado en el Coliseo de Puerto Rico con su espectáculo ‘El Regreso a Casa’, el primer concierto que ofrece en su isla de origen en diez años.

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Oslo.- Rueda de prensa del entrenador, Pere Romeu, y las jugadoras Caroline Graham y Alexia Putellas previa a la final de la Liga de Campeones femenina de este sábado en Oslo.

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Quetzaltenango (Guatemala).- El Xelajú, bajo el mando del técnico mexicano, Roberto Hernández, recibe al Municipal en la final de vuelta del torneo Clausura 2026 del fútbol de Guatemala, a la espera de remontar el 4-1 sufrido en el partido de ida la semana pasada. El encuentro está programado para las ocho de la noche hora local.

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Séul.- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC se disputa la final de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, frente al Verdy Beleza de Tokio este sábado.

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DOMINGO

Nueva Delhi.- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tiene prevista una reunión en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, y el jefe de la diplomacia del país, S. Jaishankar.

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Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofrece su informe a la nación ante la Asamblea Nacional (Parlamento), al cumplir el primer año de su reelección hasta el año 2029.

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Nicosia.- Chipre celebra elecciones parlamentarias para renovar su Cámara de Representantes.

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Bogotá.- Los candidatos a la Presidencia de Colombia para las elecciones del 31 de mayo cierran sus campañas en plaza pública con mitines en distintas ciudades del país en los que medirán fuerzas el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y la derechista Paloma Valencia, favoritos en las encuestas de intención de voto.

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Ciudad de Panamá.- La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que se encuentra de visita oficial en Panamá, tiene previsto reunirse este domingo con miembros de la oposición venezolana.

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Cotonú.- Investidura del hasta ahora ministro de Economía y Finanzas de Benín, Romuald Wadagni, como nuevo presidente del país, tras ganas las elecciones presidenciales del pasado 12 de abril.

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Base de lanzamiento de Jiuquan (China).- China prevé lanzar la misión tripulada Shenzhou-23 hacia la estación espacial Tiangong en una nueva rotación de astronautas, si bien las autoridades aún no han confirmado oficialmente la fecha o el momento exacto del despegue.

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Ciudad de México – La Ciudad de México llenó estaciones, murales y espacios públicos con figuras de ajolotes, un anfibio mexicano en peligro de extinción, como parte de la imagen turística rumbo al Mundial de Fútbol 2026, mientras especialistas advierten que la especie podría desaparecer de forma silvestre en Xochimilco, una zona de humedales del sur de la capital mexicana considerada su hábitat natural, en menos de un año.

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LUNES

Ciudad de Panamá – La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, de visita oficial a Panamá, tiene previsto reunirse este lunes con el presidente de la nación centroamericana, José Raúl Mulino, y el canciller Javier Martínez-Acha.

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Nicosia. Se prevé que los diputados recién elegidos sean presentados al Parlamento chipriota.

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Ciudad de México – Organizaciones civiles entregan el premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos con el que reconocen la labor de las personas que ejercen el periodismo en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión en el mundo.

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Beirut.- Líbano celebra el Día de la Resistencia y la Liberación, que conmemora el aniversario del final de la ocupación israelí al sur del Líbano en 2000 y una cita anual destacada para el grupo chií Hizbulá.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, participa en un foro organizado por Reino Unido para analizar la situación de la movilidad urbana en el país centroamericano, donde el tráfico y el congestionamiento vial avanza cada año con más fuerza sin soluciones a la vista.

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Labuan Bajo (Indonesia).- El tribunal de la ciudad indonesia de Labuan Bajo, cerca del Parque Nacional de Komodo, tiene previsto emitir su decisión en el caso que juzga al capitán y un tripulante del barco que naufragó el pasado diciembre, en el que murieron cuatro españoles y dos sobrevivieron, todos miembros de la misma familia.

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Roma.- León XIV presenta su primera encíclica, «Magnifica Humanitas», dedicada a «la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial» en un acto en el Vaticano en el que participan, entre otros, el cofundador de Anthropic Christopher Olah.

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Riad.- Los fieles musulmanes inician su peregrinación a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí con un viaje al valle de Mina, cerca de La Meca, donde pasan la noche rezando y meditando.

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Popenguine (Senegal).- Misa solemne de la peregrinación mariana nacional de Popenguine.

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Manchester (R. Unido).- Desfile del Manchester City.

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rci/EFETV

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