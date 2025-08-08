Sábado 9, domingo 10 y lunes 11 de agosto de 2025 (19.30 GMT)

SÁBADO 9

Gaza.- Seguimiento de la situación en Gaza tras el anuncio del plan del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de controlarla militarmente.

(foto)(vídeo)

Londres.- Manifestación en la plaza del Parlamento británico a favor de la organización ‘Palestine Action’, que fue recientemente proscrita por el Gobierno. También habrá otra del grupo ‘Campaña Palestina’ que partirá desde la céntrica plaza de Russell, próxima al Museo Británico, y se dirigirá hacia Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, Keir Starmer, para denunciar la situación humanitaria en Gaza.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Las negociaciones en Ginebra para un tratado contra la polución por plásticos llegan a su ecuador, pero persisten la dudas sobre la consecución de un tratado fuerte, que implique reducciones en la producción y listas de materiales a prohibir.

(vídeo)

Nagasaki (Japón).- La ciudad japonesa de Nagasaki conmemora el 80 aniversario del segundo bombardeo atómico de la historia y ultimo hasta la fecha, que dejó unos 80.000 fallecido y desencadenó la rendicIón de Japón al final de la II Guerra Mundial.

(foto)(vídeo)

Asunción.- El Movimiento Contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes organiza una jornada de reflexión y apoyo para las «víctimas y sobrevivientes» de abusos.

(foto)(vídeo)

Beirut.- El Festival Internacional de Baalbek, uno de los eventos musicales más importantes de Oriente Medio, cierra una nueva edición en las ruinas grecorromanas de mismo nombre en el este del Líbano, después de haber tenido que suspenderse en 2024 debido a la guerra con Israel.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- La Biblioteca de Ginebra muestra a EFE cartas, diarios, fotografías y otros documentos de las escritoras suizas Ella Maillart y Annemarie Schwarzenbach, reconocidas por sus viajes a los rincones más remotos del planeta hace casi un siglo y cuyo legado ha sido incluido en los registros «Memoria del Mundo» de la UNESCO.

(foto)(vídeo)

Moscú.- La rehabilitación de Stalin ha alcanzado su cénit en Rusia con la revisión del histórico XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en el que fue condenado el culto a la personalidad, las purgas estalinistas y las represiones de los enemigos del pueblo.

(foto)(vídeo)

Asunción.- Se inaugura la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 en Paraguay, que se disputará hasta el próximo 23 de agosto.

(foto)(vídeo)

DOMINGO 10

Járkov (Ucrania) Mientras la carrera tecnológica entre Ucrania y Rusia se intensifica, en Járkov los ingenieros se apresuran por optimizar el diseño e incrementar la producción de drones kamikaze de fibra óptica, un nuevo tipo de pequeños vehículos aéreos no tripulados que recientemente ha ayudado a Rusia a conseguir cierta ventaja en el campo de batalla. Por Rostyslav Averchuk.

(foto) (vídeo)

Londres.- Se lleva a cabo la ‘Marcha nacional para la liberación de los secuestrados’.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- El proceso electoral de Honduras, que culminará con las elecciones generales del 30 de noviembre, marcha entre acusaciones de intentos de fraude que se hacen los candidatos de los tres partidos mayoritarios, y la desconfianza de muchos sectores por los problemas que enfrenta el Consejo Nacional de Elecciones (CNE).

(foto)(vídeo)

Montevideo.- Representantes de organizaciones a favor y en contra de la eutanasia comparten sus posturas en entrevistas con EFE, en la antesala de la votación prevista para el martes 12 de agosto en la Cámara de Diputados, donde se debatirá la media sanción del proyecto de ley de “muerte digna”.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Habitantes de la comunidad de Guachimontones, Jalisco, reviven el juego de pelota mesoamericano, una actividad que une historia, cultura y espectáculo y busca mantener vivas las tradiciones de pueblos originarios.

(foto)(vídeo)

La Habana.- Establecimientos «inspirados» en grandes cadenas estadounidenses como Burger King, KFC y Starbucks están empezando a aparecer en las calles de La Habana, de la mano de la reaparición del sector privado, el internet móvil y la «viralidad».

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Desfile nacional de los dominicanos de Nueva York (una de las mayores comunidades en la Gran Manzana).

(foto)(vídeo)

Katmandú.- La capital nepalí celebra el desfile del Orgullo LGTBIQ+.

(foto)(vídeo)

San José (Nicaragua).- Culminan las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán en Nicaragua.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El actor mexicano Horacio García Rojas, protagonista de la cinta de animación ‘Batman Azteca: Choque de Imperios’, habla con EFE sobre el filme que ha recibido críticas, especialmente de España, por el enfoque que se da a los conquistadores en la trama.

(foto)(vídeo)

LUNES 11

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Organizaciones feministas ofrecen una conferencia de prensa en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe para posicionar voces, luchas y propuestas desde los feminismos frente a los desafíos de la agenda regional en materia de igualdad de género, derechos humanos y justicia social.

(foto)(vídeo)

Yakarta.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, mantendrá un encuentro con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, con motivo del 50° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Posteriormente visitará la secretaría de la ASEAN.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), advierte que la región debe acelerar la construcción de sistemas nacionales de cuidado, ante el inminente envejecimiento poblacional y las profundas desigualdades de género en el trabajo no remunerado, en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Los latinoamericanos son los mayores compradores foráneos de vivienda en el sur de Florida, el mercado internacional de bienes raíces más atractivo de EE.UU, pues la mitad de los compradores son extranjeros, según la Miami Association of Realtors, que detecta un incremento de compras cuando asumen gobiernos de izquierda en la región.

(foto)(vídeo)

Kabul.- El Gobierno talibán, a través de la Dirección de Información y Cultura de la provincia de Maidan Wardak, ha inaugurado un museo militar denominado «Museo Nacional Muyahid» para exhibir armas y artefactos explosivos supuestamente fabricados por el grupo durante sus dos décadas de insurgencia.

(foto)(vídeo)

Roma.- Italia continúa inmersa en una intensa ola de calor, con temperaturas que superan los 35 grados y picos que en algunas zonas del país alcanzarán o incluso superarán los 40 grados.

(foto)(vídeo)

Sao Paulo (Brasil).- El fabricante brasileño de cosméticos Natura divulga sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Se inaugura la Feria Internacional del Libro (FIL) de Panamá bajo el lema «Tejiendo Diálogos» y con Marruecos como país invitado del evento, que se extiende hasta el 17 de agosto e incluye más de 500 actividades, según los organizadores.

(foto)(vídeo)

