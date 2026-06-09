Sánchez, a socialistas UE: «Cada desigualdad que toleramos da alas a la extrema derecha»

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Bruselas, 9 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este martes ante su familia política en el Parlamento Europeo que las desigualdades que se «toleran» en Europa suponen un impulso a las fuerzas de extrema derecha y una «herida en la democracia».

«Cada desigualdad que toleramos es una herida en nuestra democracia y da alas a la extrema derecha. Reducir las desigualdades no es sólo una cuestión de justicia, que también lo es, sino que es como se defiende la democracia», dijo el jefe del Ejecutivo español en una intervención en vídeo en un evento organizado por el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo.

Ante eurodiputados y figuras de la socialdemocracia europea, Sánchez advirtió de que su familia política «no puede permitir que las vidas de la gente dependan de las decisiones de tecnooligarcas o se vean afectadas por guerras de elección que no sólo son injustas sino que no tiene ningún sentido». EFE

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