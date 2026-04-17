Sánchez afirma que España y Brasil cierran heridas frente a autoritarismos que las abren

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Barcelona, 17 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó este viernes la posición que están siguiendo España y Brasil frente a otras políticas autoritarias, sin citar explícitamente a Estados Unidos, y subrayó que «mientras otros abren heridas, nosotros -dijo- queremos cerrarlas».

Sánchez puso en valor las políticas de España y Brasil ante cuestiones como los conflictos armados, la pobreza o la desigualdad al inicio de la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al término de la primera cumbre bilateral, celebrada hoy en la ciudad española de Barcelona.

Para el jefe del Ejecutivo, los gobiernos de los dos países redoblan esfuerzos para trabajar por la paz.

«Mientras otros abren heridas, nosotros queremos curarlas, cerrarlas, reducir la desigualdad y dar respuesta a los grandes desafíos de la humanidad, como la emergencia climática», añadió.

Sánchez afirmó que defender la paz no es solo la ausencia de la guerra, sino que es una condición que hace posible todo lo demás, y que la paz y sus valores están siendo atacados por la ola reaccionaria y de autoritarismo que amenaza la fortaleza de las instituciones. EFE

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