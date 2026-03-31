Sánchez critica el silencio y la ambigüedad de algunos países frente a la guerra

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Madrid, 31 mar (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, critica en una columna en ‘Le Monde Diplomatique’ que gobiernos como Rusia, Israel o Estados Unidos están «desafiando abiertamente los cimientos del sistema internacional», mientras otros países callan o permanecen ambiguos «en lugar de defender el derecho internacional».

«La invasión rusa de Ucrania, el devastador genocidio perpetrado en Gaza y los intentos unilaterales de Estados Unidos de forzar un cambio de régimen en Venezuela y ahora en Irán —todo ello sin buscar siquiera un barniz de aprobación internacional— indican que algunos gobiernos están desafiando abiertamente los cimientos del sistema internacional», destaca Sánchez

Pero va más allá y asegura que el orden global «también se tensa cuando los líderes políticos, ante estas agresiones, eligen el silencio o la ambigüedad en lugar de defender el derecho internacional».

Sánchez, que trata de postularse como líder antibelicista por su oposición a la actual guerra y también a las políticas intervencionistas de Estados Unidos, denuncia, sin citar a ningún país en concreto, que «al tratar de evitar la confrontación, caen en el apaciguamiento», creyendo que «la moderación calmará a quienes rompen las reglas».

«Cuando las potencias medias no defienden las reglas globales —o peor aún, las abandonan— aceleran su erosión. La deserción no pasa desapercibida. Los aliados la ven. Los rivales la ven. Tanto los Estados grandes como los pequeños. Y una vez que suficientes actores concluyen que las reglas ya no importan, el sistema comienza a desmoronarse. Al intentar protegerse, terminan creando el mismo desorden que temen», ataca.

En la columna publicada hoy reitera su defensa del multilateralismo y critica que en un mundo sin reglas compartidas «no surge la estabilidad, sino la rivalidad» y eso desemboca en «lucha y pobreza para todos -o casi todos-«.

Y asegura que el sistema no está fallando, ya que «durante los últimos 75 años ha ayudado a propiciar el periodo más próspero y estable de la historia de la humanidad». Eso no implica que haya imperfecciones, pero «reconocer las grietas en el edificio no debería llevarnos a demolerlo y quedarnos a dormir a la intemperie», apunta.

Sánchez considera que se necesitan «reformas urgentes y estructurales» como la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que «su composición, estructura y sistema de veto contradicen los principios mismos sobre los que se construyó el orden multilateral» y un sistema «más democrático, diverso e inclusivo» donde los países del sur global no sigan siendo «receptores pasivos de recursos» sino que se conviertan en «agentes activos de su propio futuro, con voz, voto e influencia real en las instituciones multilaterales».

Además, aboga por fortalecer la supervisión de «las instituciones responsables de la seguridad global». «La preocupación debe cambiar de bando. Es hora de que quienes rompen las reglas sean los que sientan la presión, y que quienes las defienden actúen con la resolución que el momento exige», pide el presidente del Gobierno español.

«La crisis actual debe tratarse, por tanto, no como una decadencia inevitable del multilateralismo, sino como una prueba de nuestra voluntad para renovarlo. Tenemos una oportunidad única en una generación para reformar, en lugar de abandonar, las reglas, normas e instituciones compartidas globalmente que hacen posible esa cooperación», zanja Sánchez. EFE

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