Sánchez hablará con Delcy Rodríguez y con Edmundo González tras la acción «ilegal» de EEUU

París, 6 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este martes que tiene intención de hablar tanto con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como con la oposición política de este país, en concreto con Edmundo González, para intentar facilitar la transición.

Sánchez, en su primera rueda de prensa tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, subrayó que España puede jugar un papel de mediación y volvió a criticar duramente la operación llevada a cabo por Estados Unidos, que dijo que es «ilegal» y que lamentó que, como otras anteriores, se haya debido a la «sed de petróleo».

El jefe del Ejecutivo, que compareció ante los periodistas en la embajada española en París tras la reunión en la capital francesa de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, explicó que quiere tener interlocución tanto con Delcy Rodríguez como con Edmundo González, que recordó que vive en España.

«España puede jugar un papel de mediación, de contribución a que se sustancie la transición que acabe en unas elecciones limpias, libres, donde el pueblo venezolano pueda votar en libertad y decidir libremente sobre su futuro», añadió.

Sánchez insistió en que el Gobierno español nunca reconoció al de Nicolás Maduro porque infringió las reglas y su elección fue ilegítima, pero subrayó que tampoco puede reconocer la legitimidad «de una acción militar que es a todas luces ilegal, viola el derecho internacional y su único objetivo es cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos».

Tras referirse de esa forma a la operación de Estados Unidos en Venezuela, advirtió de que supone «un precedente terrible y muy peligroso», que recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre e inseguridad tras otras invasiones «guiadas por la sed de petróleo».

Sánchez aseguró que España no va a ser cómplice de ese «atropello», que no va a apoyar «la ley del más fuerte, la ley de la selva», y que estará siempre del lado de la legalidad.

«Una ilegitimidad no puede ser respondida con una ilegalidad del derecho internacional, que es lo que ha sucedido estos últimos días en Caracas», subrayó.

Respecto a la reacción de Europa ante la operación de Estados Unidos, que el Gobierno ha reconocido que ha sido más débil de la que deseaba, subrayó que los países europeos pueden tener diversos matices y reconoció que España ha dio más allá que otros, pero aseguró que cree que el compromiso con el orden internacional y el respeto a los derechos humanos es compartido.

También respondió a las críticas de connivencia con el Gobierno de Maduro recordando que España ha dado permiso de residencia a más de 200.000 venezolanos que han salido de su país perseguidos por el régimen del presidente capturado por Estados Unidos.

Entre los venezolanos que viven en España insistió en que se encuentra Edmundo González.

Y preguntado por el papel de Maria Corina Machado, recalcó que se debe de abrir un proceso de diálogo y que sean los venezolanos los que decidan su futuro y, en unas comicios, quién es su presidente.EFE

