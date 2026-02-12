Sánchez mantiene su apuesta por una UE a distintas velocidades con el fin de fortalecerla

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acude a la cumbre de los Veintisiete que se celebra este jueves en el castillo belga de Alden Biesen con la intención de respaldar la posibilidad de una integración de la Unión Europea (UE) a distintas velocidades para así fortalecerla.

Sánchez participa en esta reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que ha convocado el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

A su llegada al encuentro, el jefe del Ejecutivo español no hizo declaraciones, pero fuentes de su Gobierno informaron de que en el debate de los líderes defenderá que, si no hay unanimidad entre los Estados miembros en el proceso de integración, se permita que haya distintas velocidades.

Es decir, que pueda haber acuerdos sin el respaldo de todos ellos.

Es lo que planteó esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien subrayó que el impulso de la competitividad económica de la UE es crucial para la independencia del bloque y sugirió a los líderes que se avance a dos velocidades cuando no sea posible conseguir que los Veintisiete se pongan de acuerdo.

Este y otros asuntos se preveía que estuvieran presentes en otra reunión previa a la de los Veintisiete que mantuvieron esta mañana una quincena de líderes para coordinar posiciones, y en la que no estuvo presente el presidente del Gobierno español.

Sánchez, según su Gobierno, defenderá también este jueves la creación de mercados que impulsen la capacidad industrial de la UE, incluido el acero bajo en carbono que se hace en España.

Respecto a otra propuesta que está en la agenda de la reunión, la relativa a deuda conjunta europea para sectores estratégicos en materia de inversiones, Sánchez viene defendiendo la emisión de eurobonos como herramienta que impulsa la inversión pública hacia objetivos estratégicos de la UE y potencian un gran activo europeo como es el euro.

También defenderá que, para garantizar que la UE sea competitiva, se refuercen las políticas sociales en formación y reciclaje de capital humano, y se siga trabajando por atraer talento extranjero.

Sobre la mesa estará además el debate sobre el ‘Made in Europe’ -dar prioridad a firmas europeas en las licitaciones públicas para determinados sectores, un instrumento que cuenta con Francia como principal impulsor pero que todavía divide a los Estados miembros, con Alemania, Países Bajos, los nórdicos y los bálticos en contra de su aplicación generalizada. EFE

