Sánchez mantiene un encuentro con Sheinbaum al término de la cumbre por la democracia

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(Actualiza con reunión de ministros de Exteriores de España y México)

Barcelona, 18 abr (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este sábado un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al término de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se ha celebrado en Barcelona.

Sánchez había recibido a Sheinbaum al inicio de esta cumbre, y ambos se saludaron estrechando sus manos e intercambiaron unos breves comentarios mientras posaban para los informadores gráficos.

Pero ha sido al término de la cumbre cuando han tenido esa reunión en la que han podido hablar con más detenimiento.

El Gobierno ha distribuido imágenes de ese encuentro, en el que se ve a ambos hablando y sentados en sendos sillones flanqueados por las banderas de España y México.

El Ejecutivo valora la presencia de Sheinbaum en España tras el distanciamiento que ha habido entre ambos países después de que tanto el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como su sucesora pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

El mes pasado, Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo «mucho abuso», unas palabras que fueron acogidas con satisfacción por Sheinbaum.

A su llegada a la cumbre y en declaraciones a los periodistas, la presidenta ha manifestado que no hay crisis diplomática entre España y México y que nunca la ha habido.

«Lo que es muy importante -ha añadido- es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria».

Fuentes del Gobierno han coincidido en que no ha habido una crisis, aunque dan por zanjadas las diferencias que haya podido haber en la relación bilateral.

También ha habido una reunión en el marco de esta cumbre entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo mexicano, Roberto Velasco.

Albares ha informado de ese encuentro en las redes sociales asegurando que España y México mantienen profundos lazos que se han reforzado en esta jornada.

«En un momento clave para América Latina y el mundo, reafirmamos desde Barcelona nuestro compromiso con la democracia y el multilateralismo», ha escrito el ministro. EFE

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