Sánchez organizará en abril en Barcelona una cumbre de progresistas de todo el mundo

1 minuto

Bruselas, 22 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, organizará los días 17 y 18 de abril en Barcelona una cumbre de progresistas de todo el mundo para coordinar respuestas al autoritarismo, la extrema derecha y la erosión del multiateralismo.

La organización de la cumbre fue anunciada este jueves en la reunión telemática que mantuvieron los líderes del Partido Socialista Europeo antes del encuentro informal en Bruselas de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete convocada tras las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Groenlanida.

Los socialistas europeos informaron de que, en su reunión, el presidente de esta formación, Stefan Löfven, anunció la celebración en Barcelona de la denominada Movilización Progresista Global los días 17 y 18 de abril.

Estará organizada por Sánchez, presidente de la Internacional Socialista, en colaboración con socios internacionales y concitará la presencia de progresistas de todo el mundo.

La idea de la Movilización Progresista Global surgió tras el Congreso de los socialistas europeos celebrado en Ámsterdam el pasado mes de octubre y fue impulsada por el jefe del Gobierno español y por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

