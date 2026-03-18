Sánchez y Zelenski presiden hoy una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo a Ucrania

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Madrid 18 mar (EFE).- El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúnen este miércoles en Madrid en el Palacio de la Moncloa, donde se firmarán una serie de acuerdos con los que España ratificará su apoyo a ese país ante la agresión de Rusia.

La visita de Zelenski será la cuarta a España desde el inicio de la guerra, y, además de reunirse con Sánchez, mantendrá un encuentro con el rey español, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.

El Ejecutivo español ha avanzado que Sánchez reiterará el compromiso de su país de seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera.

Especialmente, explican, en un contexto de gran incertidumbre global y en el que la guerra de Irán está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburos.

Para el Gobierno español es prioritario garantizar la suficiencia energética de Ucrania, especialmente después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70 %.

Está prevista la firma de varios acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos con el fin de mantener el respaldo a Ucrania en la defensa de su soberanía.

Además, según dijo este martes el consejero de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, se espera que durante la visita se cierren varios acuerdos entre empresas de producción de armamento ucranianas y españolas.

Zelenski acudirá el jueves en Bruselas a la reunión del Consejo Europeo, que en su agenda incluye la situación en Ucrania después de que esté bloqueada por Hungría la emisión de la deuda necesaria para financiar un crédito de 90.000 millones de euros con el que se había comprometido a apoyar a Kiev.

Hungría ha reclamado para levantar el veto que se restablezca el tránsito de petróleo ruso a este país, y, al respecto, Zelenski se comprometió este martes con la UE a reparar cuanto antes el oleoducto Druzhba, que pasa por territorio ucraniano, une Rusia con Europa central, y fue dañado el pasado 27 de enero en un ataque ruso.

Sánchez mostrará también al presidente ucraniano su rechazo a que Estados Unidos haya decidido levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso para mitigar los efectos de la guerra en Irán. EFE

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