Sídney se enciende: arranca Vivid, el colosal lienzo de luz y arte del hemisferio sur

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Sídney (Australia), 26 may (EFE).- La ciudad australiana de Sídney volvió a transformarse este martes en un colosal lienzo inmersivo con la celebración de Vivid, el mayor festival de luz, música, ideas y gastronomía del hemisferio sur, que durante 23 jornadas consecutivas ilumina su icónica bahía y sus principales monumentos.

Cada noche, a partir de las 18.00 hora local (8.00 GMT), las emblemáticas «velas» de la Ópera de Sídney cobran vida con espectáculos visuales de gran formato. La instalación del artista francés Yann Nguema tiñe la fachada con complejos patrones geométricos y colores vibrantes, cuyo destello se refleja sobre las aguas del puerto.

Desde el pasado viernes y hasta el próximo 13 de junio, decenas de edificios y espacios públicos permanecerán iluminados con proyecciones digitales, esculturas interactivas y espectáculos audiovisuales.

Las obras se extienden por zonas céntricas y el paseo marítimo, configurando un recorrido gratuito de 6,5 kilómetros dedicado al arte y la tecnología.

La imagen más reconocible del festival vuelve a ser la de la Ópera, que con su pieza «Opera Mundi» combina secuencias inspiradas en paisajes naturales y urbanos. Además, el Puente de la Bahía aparece bañado por haces de luz sincronizados, mientras ferris iluminados cruzan las aguas del puerto.

Como novedad en sus 16 años de historia, la presente edición ha expandido su oferta al horario diurno mediante el formato «Day-Light», que incluye espectáculos aéreos con cientos de drones capaces de dibujar coreografías y figuras tridimensionales sobre el cielo de la ciudad.

La edición de este año también se ha visto marcada por un incidente técnico durante uno de los espectáculos aéreos con drones celebrados el lunes por la noche en Darling Harbour, una de las principales zonas portuarias y de ocio de Sídney.

Según los organizadores, 89 drones cayeron al agua debido a «dificultades técnicas imprevistas», lo que obligó a cancelar dos presentaciones programadas como medida preventiva, aunque no se registraron mayores incidentes, ya que ningún dron se precipitó fuera del perímetro de seguridad.

La empresa británica Skymagic, responsable del show, atribuyó el fallo a un cambio inesperado en la frecuencia de radio tras el despegue, que activó los protocolos automáticos de aterrizaje de varios dispositivos.

Largas filas y música electrónica

Las largas filas para fotografiar las exhibiciones forman ya parte del paisaje habitual de un certamen que reúne más de cuarenta instalaciones lumínicas, además de música electrónica, sonidos ambientales, humo y una programación paralela de conciertos, conferencias y actividades gastronómicas.

El cartel de esta edición cuenta con figuras internacionales como los cineastas estadounidenses Sean Baker y Chloé Zhao. Aunque predomina la presencia anglosajona, destaca también la participación de artistas vinculados al mundo hispano, como el rapero palestino-chileno Saint Levant o la cantante franco-senegalesa Anaiis.

La programación musical incluye a King Stingray, banda conocida por fusionar rock alternativo con la lengua indígena australiana yolngu, y el proyecto Drifting Clouds, que combina bases electrónicas con narraciones tradicionales de los pueblos originarios del país oceánico.

Creado en 2009, Vivid se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos de Nueva Gales del Sur durante el invierno austral. Tras atraer a 2,53 millones de visitantes en 2025, las autoridades esperan volver a congregar a miles de personas cada noche. EFE

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