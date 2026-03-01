Sal Da Vinci representará a Italia en Eurovisión tras ganar Sanremo con su ‘Per sempre si’

3 minutos

Roma, 1 mar (EFE).- El cantante Sal Da Vinci ha aceptado este domingo representar a Italia en Eurovisión tras ganar el 76.º Festival de Sanremo con su ‘Per sempre si’, un ‘hit’ en forma de promesa de amor ‘a la napolitana’ con el que ha conquistado el país.

«Es algo que ahora mismo me toca hacer. Me parece algo tan grande y un compromiso tan hermoso, llevar la música italiana al extranjero, que digo ‘por siempre sí'», reconoció, recurriendo al título de su canción, en la rueda de prensa de clausura de Sanremo.

Cada año el ganador del mítico certamen italiano obtiene la potestad de decidir si representa a Italia en Eurovisión y Da Vinci no ha querido perdérselo.

Lo hará con ‘Per sempre si’, una promesa de amor con la que poco a poco a ido ganándose al público, pasando de la sorpresa inicial por su sonido algo anacrónico al entusiasmo y la viralidad en redes con su estribillo pegadizo.

Sal Da Vinci (Nueva York, 1969), pseudónimo de Salvatore Michael Sorrentino, es un reconocido intérprete de la canción popular napolitana e hijo de otro de sus exponentes, Mario Da Vini (nació en la Gran Manzana durante una gira de su padre).

Era uno de los veteranos de esta edición del festival italiano, en el que ya quedó tercero en 2009 con otra canción de amor, pero en esta ocasión ha conseguido clasificarse primero.

«La emoción es verdaderamente indescriptible. Es la victoria de un pueblo y de todos aquellos que, como yo, han perseverado para seguir un sueño», ha declarado.

El artista ha considerado que, con él, ha ganado «la música del pueblo» y ha reivindicado su estilo tan napolitano, tradicionalmente ridiculizado desde el próspero norte italiano.

Eurovisión tendrá lugar del 12 al 16 de mayo en Viena e Italia participará directamente en la final por ser miembro del conocido como ‘Big Five’, los cinco países que más contribuyen, con Reino Unido, Francia, Alemania y España, aunque esta última ha renunciado a participar por la presencia de Israel y la guerra de Gaza.

«Siempre he visto la música como un modo de crear integración, belleza y paz en el mundo. En un evento tan importante en Europa, creo que Italia debe estar», ha argumentado Da Vinci.

El Festival de Sanremo, el último bajo la dirección de Carlo Conti y que ha registrado una caída en datos de audiencia, ha terminado después de cinco noches de gala.

Tras Da Vinci y entre los treinta artistas en liza, en segunda posición ha quedado Sayf (Génova, 1999), con décimas de diferencia con el ganador, gracias a su pegadizo ‘Tu mi piaci tanto’.

Ditonellapiaga (Roma, 1997) terminó tercera con su rompedor pop ‘Che fastidio!’, mientras que la cuarta fue Arisa (Génova, 1982), ganadora de Sanremo en 2014 y en la categoría juvenil en 2009 y que ha vuelto a triunfar con su tierno canto personal ‘Magica favola’.

Por último, en quinta posición quedó ‘Male necessario’, una historia intensa de caída y redención interpretada por el dúo entre el rapero Fedez (Milán, 1989) y Marco Masini (Florencia, 1964), ganador en otras dos ocasiones del certamen, en 1990 y 2004. EFE

gsm/rod

(foto)