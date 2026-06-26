Sale de Alemania el primero de seis aviones de transporte militar con ayuda para Venezuela

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Berlín, 26 jun (EFE).- El primero de los seis aviones de transporte militar A400M del Ministerio de Defensa alemán con ayuda para Venezuela tras los dos devastadores terremotos despegó este viernes con efectivos del Servicio de Ayuda Técnica (THW) y casi nueve toneladas de material que el equipo necesitará sobre el terreno para comenzar a trabajar.

En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz de Defensa, Mitko Müller, precisó que a lo largo del día partirán hacia Venezuela, con una parada técnica en la Azores para repostar, otras tres aeronaves, entre ellas un avión especial para el transporte médico, de enfermos y pacientes.

Precisó que la carga de estos aviones consistirá en su mayor parte en personal del THW -entre 75 y 80 efectivos-, y en unas 30 toneladas de material, además de perros.

Agregó que las otras dos aeronaves, al igual que sus tripulaciones, están listas para partir cuando sea necesario, e indicó que no se gana nada al enviar los seis aviones a la vez sin conocer la situación sobre el terreno.

En este sentido, señaló que se precisarán dos o tres días para conocer la situación y el alcance de los daños y entonces será posible determinar el flujo de ayuda humanitaria y, con ello, también los vuelos.

Por su parte, Martin Giese, portavoz de Exteriores, señaló que el ministerio dirigido por Johann Wadephul trabaja con su embajada en Caracas, que sigue operativa y mantiene el contacto también con el Gobierno de Venezuela, para determinar cuáles son las necesidades.

«Porque, al fin y al cabo, nuestra ayuda se orientará en función de cuáles sean las necesidades reales, lo que se solicite en Venezuela, eso es lo que pondremos a disposición, y coordinarlo con precisión es una tarea conjunta de todo el Gobierno» alemán, añadió. EFE

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