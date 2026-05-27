Salvar vidas es «toda una odisea» por los bloqueos en Bolivia

afp_tickers

4 minutos

Zulma Hinojosa espera, afligida, en un consultorio médico a su hijo de 13 años, asmático y con problemas cardíacos. El oxígeno y las medicinas escasean en los hospitales de La Paz, tras casi un mes de bloqueos y protestas contra el gobierno de Bolivia.

Hinojosa solloza cuando cuenta las dificultades para encontrar medicamentos y llegar con él hasta el Hospital del Niño desde la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde viven a 4.150 metros de altitud.

Con un niño que sufre crisis asmáticas y tiene un soplo en el corazón, no es fácil, dice a la AFP, sortear los escombros con que los manifestantes bloquean La Paz y sus alrededores.

«No lo puedo exponer a estas tensiones, a caminar bastante, porque está con tratamiento» y el traslado «es toda una odisea», dice la mujer de 44 años, quien acompañaba a su hijo a una cita médica de rutina.

Desde inicios de mayo, organizaciones de obreros, campesinos, maestros y transportistas bloquean rutas para exigir a Paz, con seis meses en el poder, medidas para enfrentar la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora su renuncia al cargo.

Los cortes de carreteras, que también afectan otras regiones de Bolivia, son más graves en El Alto y en La Paz, sede de gobierno, donde faltan los medicamentos, alimentos y gasolina, y los precios se dispararon.

«Los medicamentos están subiendo o hay otros que se están acabando», lamenta Hinojosa, quien se gana la vida con dos trabajos, haciendo empanadas y cuidando de vez en cuando a enfermos en casa.

Según el gobierno, al menos cuatro personas han muerto debido a que los bloqueos han impedido atender a tiempo urgencias médicas. Hasta ahora no hay un informe sobre las afectaciones en los hospitales.

– Oxígeno para unos días –

En el hospital público de Clínicas de La Paz, uno de los más antiguos y grandes del país, la falta de oxígeno medicinal es dramática.

El neurocirujano Enrique Coritza, jefe de la Unidad de Quirófano, asegura a la AFP que la cantidad de oxígeno de que dispone el hospital va a durar unos pocos días.

«A partir del jueves, viernes, sábado no sabemos la situación en la que estaremos», advirtió, tras un recorrido por los quirófanos.

Christian Calle, jefe de la Unidad de Farmacias del nosocomio, se queja de que «la distribución de oxígeno» por parte de los proveedores no responde «a las necesidades propias del hospital».

En la puerta de ingreso en una sala de recuperación, Ruth Angulo de 63 años, sigue con preocupación la recuperación de su hijo de un derrame cerebral.

«No hay medicamentos» en el hospital, lamenta, y explica que debe buscar en farmacias privadas las medicinas que faltan a su hijo, un chofer de taxi de 43 años, que por fortuna estos días no está necesitando oxígeno.

– No hay carne para los pacientes –

La falta de alimentos, crítica en la ciudad de La Paz y alrededores, también alcanza a los hospitales.

«No tenemos carne (de res), no tenemos pollo, no tenemos hortalizas y vegetales, lo cual está emergiendo en déficit alimenticio en los pacientes», describe Calle.

El personal de cocina está haciendo malabares con lo que hay: «Estamos midiendo, racionando y cortando las cantidades para que pueda llegar» a los pacientes, añadió.

Al hijo de Angulo antes le daban «sopa y segundo (plato fuerte)», pero ahora «la alimentación se está reduciendo», aseguró la mujer.

La situación de los hospitales es similar en La Paz y El Alto, según un reporte del lunes del Ministerio de Salud.

Grupos de vecinos se han manifestado en los últimos días para exigir el fin de los bloqueos. «El pueblo ya no aguanta más», se leía en una pancarta en una marcha este martes.

jac/mis/mr/lb