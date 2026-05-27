Samsung se dispara un 7 % en bolsa tras la ‘luz verde’ del sindicato al acuerdo salarial

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Seúl, 27 may (EFE).- El fabricante de chips Samsung Electronics se disparaba un 7 % en la sesión de este miércoles de la Bolsa de Seúl, apenas dos horas después de conocer que los trabajadores sindicalizados aprobaron el acuerdo salarial alcanzado con la firma, despejando el riesgo de una histórica huelga.

Sobre las 12:30 horas (3:30 GMT), Samsung Electronics subía un 7,11 % y cotizaba a 320.250 wones por unidad, 21.250 más respecto al cierre de la sesión anterior.

La tendencia al alza del principal fabricante de chips del mundo llega después de confirmar que el acuerdo entre los sindicatos y la dirección sale adelante con el 73,7 % votos a favor, en una votación de seis días en la que participaron el 95,5 % de los trabajadores sindicalizados.

El pacto contempla una bonificación especial para la división de soluciones para dispositivos (DS), encargada del negocio de los semiconductores, equivalente al 10,5 % del desempeño empresarial y sin límite máximo de pago, que se pagará íntegramente en acciones propias de Samsung después de impuestos.

El acuerdo evitó una huelga masiva de 18 días de casi 50.000 empleados, que habría sido la mayor en la historia de la firma y que estuvo a punto de iniciarse la semana pasada, pero que fue suspendida después de que los sindicatos y Samsung alcanzaran el pacto preliminar puesto a votación.

El Gobierno surcoreano terminó actuando como mediador en las negociaciones ante las preocupaciones por las pérdidas multimillonarias que causaría el paro para la economía nacional y el suministro global de chips. EFE

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