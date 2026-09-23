San Francisco demanda a Trump Media por el acceso anticipado a publicaciones en Truth Social

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La ciudad de San Francisco demandó a la empresa de medios del presidente estadounidense, Donald Trump, por supuestamente favorecer el uso de información privilegiada al vender a operadores de Wall Street acceso prioritario a sus publicaciones.

El procurador de la ciudad, David Chiu, presentó la demanda el lunes contra Trump Media & Technology Group (TMTG), de la cual Trump posee el 41%.

TMTG es propietaria de Truth Social, la red que suele utilizar el mandatario para publicar mensajes.

La demanda se dirige especialmente contra Truth API, un producto lanzado en julio.

El servicio de pago, que cuesta hasta 100.000 dólares al mes, permite a los suscriptores ver publicaciones de Trump, del vicepresidente JD Vance y de otras cuentas influyentes una fracción de segundo antes que el público en general.

Ese acceso anticipado da ventaja a las firmas de negociación algorítmica para analizar anuncios que podrían mover los mercados.

Desde el inicio de la guerra con Irán, por ejemplo, los precios del petróleo han reaccionado bruscamente a algunas de las declaraciones del presidente en Truth Social.

«Es corrupción, así de simple», dijo Chiu en un comunicado.

«Los californianos no deberían verse obligados a competir contra firmas de negociación adineradas que compran acceso anticipado a información que mueve el mercado», añadió.

La ciudad invoca la ley de California contra la competencia desleal, argumentando que los ahorristas cuyo dinero está invertido en fondos de pensión quedan en situación de desventaja.

En agosto, dos organizaciones mediáticas estadounidenses, The Intercept y la Freedom of the Press Foundation, impugnaron el servicio Truth API ante un tribunal federal en Nueva York.

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