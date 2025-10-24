Santa Fe espera quedar en la puerta de los cuadrangulares ante un golpeado Millonarios

2 minutos

Bogotá, 24 oct (EFE).- Millonarios, que arrastra una pesada cadena de malos resultados, enfrentará este sábado a Santa Fe, su eterno rival, en un clásico que centra la atención de la jornada 17 del Torneo Finalización de la liga colombiana, al que los dos equipos llegan con necesidades distintas para avanzar a los cuadrangulares semifinales.

Cuatro fechas antes de cerrarse la fase todos contra todos, prácticamente tienen segura una plaza en los cuadrangulares Atlético Bucaramanga (31 puntos), Independiente Medellín (31) y Junior (31), mientras que están muy cerca del objetivo Atlético Nacional (28) y Fortaleza (28) y reman fuerte por lograrlo Deportes Tolima (26), Llaneros (25) y Santa Fe (22).

El conjunto albirrojo, campeón del Apertura, espera dejar atrás una campaña irregular que lo mantiene octavo en la tabla de posiciones del Finalización y sabe que el triunfo lo dejará en la puerta de entrada a los cuadrangulares semifinales.

A Millonarios, que acumula 18 puntos, solo le sirve la victoria para mantener la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. Un empate o una derrota frente a su archirrival le significará la eliminación anticipada.

En otro partido que tendrá la fecha 17, el Deportes Tolima también juega sus cartas para la clasificación ante el inestable Deportivo Cali, que marcha en la casilla 12 con 20 puntos y está urgido del triunfo si desea seguir con la ilusión latente de meterse en los cuadrangulares.

Entre tanto, el Atlético Bucaramanga pondrá en juego su liderato ante Llaneros, mientras que Once Caldas medirá fuerzas deportivas con Unión Magdalena, al que lo acecha el descenso.

La jornada comenzará este viernes con cuatro encuentros, siendo el más llamativo el de América contra Junior, puesto que los escarlatas, con 20 puntos cosechados, conservan la posibilidad de llegar a los cuadrangulares.

– Partidos de la jornada 17:

24.10: Alianza – La Equidad, Fortaleza – Deportivo Pasto, América de Cali – Junior y Deportivo Pereira – Águilas Doradas.

25.10: Envigado – Boyacá Chicó, Deportes Tolima – Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga – Llaneros, Millonarios – Santa Fe y Once Caldas – Unión Magdalena.

26.10: Atlético Nacional – Independiente Medellín. EFE

ocm/csr/gbf