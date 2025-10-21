Sarkozy sale de su casa acompañado de su familia para dirigirse a la cárcel de La Santé

1 minuto

París, 21 oct (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy salió hoy de su casa acompañado de su familia para dirigirse a la prisión parisiense de La Santé, donde va a ingresar por la pena de cinco años impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Sarkozy salió sobre las 9.10 horas locales de la mano de su mujer, Carla Bruni, y en compañía de sus hijos y sus hermanos de su domicilio situado en el distrito XVI de París, donde un centenar de personas se congregaron en nuestra de apoyo del exjefe de Estado, para después subir a un coche para ir a la prisión parisiense, en el distrito XIV.

Los abogados de Sarkozy, que se convertirá en el primer expresidente en la historia de la República francesa y de la Unión Europea que ingresa en la cárcel, anunciaron hoy que presentarán una petición de puesta en libertad «muy rápidamente». EFE

cat/ac/lab