Save the Children: La crisis de hambre en Somalia empeora por el precio del combustible

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Nairobi, 31 mar (EFE).- La crisis de hambre que azota a la población de Somalia se está viendo agravada por el aumento de los precios del combustible provocado por la guerra en Oriente Medio, denunció este martes la organización Save the Children.

«El aumento vertiginoso de los precios está intensificando una de las crisis de hambre más graves que Somalia ha enfrentado en los últimos años, tras tres temporadas de lluvias fallidas que han reducido aún más la agricultura local», informó la ONG en un comunicado.

Según Save the Children, los precios del combustible en este país del Cuerno de África aumentaron este mes de marzo en un 150 % hasta alcanzar los 1,5 dólares (1,3 euros) por litro, lo que provocó una subida en el precio de los alimentos en un territorio donde un tercio de su población pasa hambre a diario.

Cereales básicos para los somalíes, como el sorgo y el maíz, experimentaron una subida del 25 % y el 33 % de su precio, respectivamente, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas informó de que los precios de los productos básicos aumentaron al menos un 20 %.

El director de Save the Children en Somalia, Mohamud Mohamed Hassan, subrayó que el país «no puede soportar más crisis sin consecuencias catastróficas para la infancia», y pidió una movilización de la comunidad internacional para abordar esta crisis.

“Los alimentos que antes eran apenas asequibles ahora son inalcanzables, el coste del combustible afecta a todos los aspectos de la respuesta y los alimentos terapéuticos que mantienen con vida a los niños gravemente desnutridos están atascados en las cadenas de suministro», señaló.

Esta situación se debe también a que las importaciones de alimentos representan más del 70 % del consumo alimentario en Somalia, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Halimo, una empresaria de la región somalí de Puntlandia (norte), declaró a Save the Children que el coste de vida ha aumentado «considerablemente» y que cada producto ha subido «entre 10 y 15 dólares».

«Quienes antes compraban dos cestas de la compra ahora solo compran una. Todas las compras han disminuido. Absolutamente todo lo que nos traen ha subido de precio», lamentó.

Más de 6,5 millones de personas en Somalia (casi uno de cada tres habitantes) se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, y más de 1,84 millones de niños menores de cinco años corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

Todo ello se ve empeorado con los recientes brotes de diarrea acuosa aguda, cólera, sarampión y difteria registrados en algunas zonas del sur y el centro del país.

Save the Children lamentó que el Plan de Respuesta Humanitaria de Somalia para 2026 sigue presentando un «déficit crítico» de financiación, pues a principios de marzo solo se había logrado el 10,9 % de los 852 millones de dólares (unos 743 millones de euros) requeridos. EFE

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