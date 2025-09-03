The Swiss voice in the world since 1935

Schnabel rechaza el boicot a Gal Gadot o Butler, que apoyan a Israel por la guerra de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Venecia (Italia), 3 sep (EFE).- Julian Schnabel rechazó este miércoles que se boicotee a artistas por razones políticas después de que un colectivo italiano pidiera a la Mostra de Venecia que retirara la invitación a quienes apoyen a Israel por la guerra en Gaza, entre ellos a Gal Gadot y Gerard Butler, que participan en su último filme.

«No hay razón para boicotear a los actores», afirmó el realizador estadounidense en una rueda de prensa en Venecia para presentar, fuera de concurso, su película ‘In the Hand of Dante’.

«Seleccioné a actores que no son estadounidenses y que hacen un extraordinario trabajo en el filme», agregó el cineasta, que pidió a los periodistas que se centraren en preguntas sobre la película.

Respondía así a la petición del colectivo ‘Venice for Palestine’ (V4P), conformado por trabajadores del cine italiano, que celebró el pasado sábado una manifestación a favor de Gaza en el Lido veneciano, donde se celebra el festival, a la que asistieron miles de personas.

El director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, rechazó esa petición y aseguró que «la Bienal es la principal institución cultural italiana, un lugar de apertura y debate que no ejerce censura alguna sobre nadie». EFE

agf/psh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR