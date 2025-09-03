Schnabel rechaza el boicot a Gal Gadot o Butler, que apoyan a Israel por la guerra de Gaza

1 minuto

Venecia (Italia), 3 sep (EFE).- Julian Schnabel rechazó este miércoles que se boicotee a artistas por razones políticas después de que un colectivo italiano pidiera a la Mostra de Venecia que retirara la invitación a quienes apoyen a Israel por la guerra en Gaza, entre ellos a Gal Gadot y Gerard Butler, que participan en su último filme.

«No hay razón para boicotear a los actores», afirmó el realizador estadounidense en una rueda de prensa en Venecia para presentar, fuera de concurso, su película ‘In the Hand of Dante’.

«Seleccioné a actores que no son estadounidenses y que hacen un extraordinario trabajo en el filme», agregó el cineasta, que pidió a los periodistas que se centraren en preguntas sobre la película.

Respondía así a la petición del colectivo ‘Venice for Palestine’ (V4P), conformado por trabajadores del cine italiano, que celebró el pasado sábado una manifestación a favor de Gaza en el Lido veneciano, donde se celebra el festival, a la que asistieron miles de personas.

El director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, rechazó esa petición y aseguró que «la Bienal es la principal institución cultural italiana, un lugar de apertura y debate que no ejerce censura alguna sobre nadie». EFE

agf/psh

(foto)