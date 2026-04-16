Seúl contacta a México y Brasil para ampliar cooperación energética ante conflicto en Irán

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Seúl, 16 abr (EFE).- El canciller surcoreano, Cho Hyun, contactó a sus homólogos de México y Brasil para ampliar la cooperación energética y diversificar sus fuentes de suministro energético ante las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio, según informó este jueves su oficina.

«El ministro Cho solicitó la cooperación del Gobierno mexicano, una importante nación productora de petróleo en América Latina, para garantizar un suministro constante de crudo para nuestras empresas», informó el comunicado sobre la llamada telefónica realizada hoy con su homólogo mexicano, Roberto Velasco.

Cho también subrayó la necesidad de avanzar con prontitud en esfuerzos institucionales para fortalecer la cooperación económica bilateral, como la reanudación de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) entre ambos países y la revisión del acuerdo de protección de inversiones.

El ministro surcoreano también mantuvo el miércoles por la noche una llamada con el canciller brasileño, Mauro Vieira, en la que explicó que la crisis de suministro de energía y materias primas continúa debido a la situación en Oriente Medio, lo que ha llevado a Seúl a realizar «todos los esfuerzos» para buscar fuentes alternativas de productos con alta dependencia de la región, como el petróleo crudo.

Cho «expresó su expectativa de que se amplíe la cooperación con Brasil, país productor de petróleo, en los ámbitos de la seguridad energética y las cadenas de suministro», según otro comunicado del Ministerio de Exteriores surcoreano.

Ambos ministros también continuaron las consultas para concretar los resultados de la cumbre de febrero entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en Seúl.

En el encuentro de los mandatarios, Seúl y Brasil acordaron elevar su relación bilateral al nivel de asociación estratégica y se comprometieron a impulsar la cooperación en sectores clave, incluida la energía, así como a trabajar para reanudar las negociaciones de un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur.

Las llamadas del canciller del país asiático se producen después de que el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, afirmara esta semana que Seúl buscará expandir sus tratados de libre comercio con América Latina para diversificar sus cadenas de suministro.

En paralelo, Corea del Sur lanzó una campaña para asegurar suministros energéticos desde otras regiones y reducir su dependencia del estrecho de Ormuz, afectado por bloqueos desde el inicio de la guerra en Irán.

El país asiático es especialmente vulnerable a las disrupciones en Oriente Medio, de donde importa cerca del 70 % de su petróleo, 95 % del cual pasa través de Ormuz. También importa alrededor del 20 % de su gas natural y poco más del 50 % de su nafta de la región. EFE

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