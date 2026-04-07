Seúl envía delegados a Oriente Medio para asegurar suministros energéticos por la guerra

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Seúl, 7 abr (EFE).- Corea del Sur enviará este martes al jefe de Gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, a Oriente Medio y Asia Central para asegurar suministros energéticos en plena guerra contra Irán, entre el bloqueo del vital estrecho de Ormuz.

Kang explicó en una rueda de prensa en Seúl que su delegación partirá a Kazajistán, Omán y Arabia Saudí para garantizar importaciones adicionales de petróleo y nafta, ante las dificultades logísticas derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Corea del Sur importa cerca del 70 % de su crudo de Oriente Medio, y más del 95 % de este volumen pasa por Ormuz. El país asiático elevó recientemente al nivel 3, el segundo más alto, su alerta por crisis de seguridad energética.

Kang explicó que el 54 % del nafta de Corea del Sur también es importado de la región, subrayando la urgencia de asegurar rutas alternativas de abastecimiento.

El funcionario destacó el acuerdo reciente en el que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se comprometieron a suministrar 24 millones de barriles de crudo a Seúl.

Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja para garantizar la seguridad de 26 buques surcoreanos que permanecen en las proximidades del estrecho de Ormuz, coordinando medidas con navieras y socios internacionales para facilitar su tránsito seguro.

Seúl había anunciado la víspera el despacho de enviados especiales a diferentes regiones a fin de estabilizar el suministro energético por rutas alternativas, incluida Argelia y Arabia Saudí.

Asimismo, las autoridades estudian despachar cinco buques con bandera surcoreana hacia la ciudad saudí de Yanbu, en la costa del mar Rojo, lo que permitiría evitar el paso por Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el lunes (hora de Washington) en sus amenazas de destruir infraestructura civil contra Teherán si no se alcanza un acuerdo antes de las 20:00 horas de Washington del martes (00:00 GMT) e Irán sigue cerrando el paso a los barcos en el estrecho de Ormuz. EFE

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