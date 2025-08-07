The Swiss voice in the world since 1935

Seúl rescata a norcoreano que desertó nadando con flotadores improvisados más de 10 horas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Seúl, 7 ago (EFE).- El Ejército de Corea del Sur informó este jueves que rescató a un norcoreano la semana pasada tras una operación de más de 10 horas, después de que cruzara el estuario del río Han con bloques de poliestireno atados como flotadores.

«Nuestro Ejército aseguró la custodia de un norcoreano en la zona neutral del río Han durante la madrugada del jueves 31 de julio y lo transfirió a las autoridades competentes», explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El hombre fue detectado por equipos de vigilancia la noche del 30 de julio en el lado norte de la línea media del área neutral del estuario. Fue seguido durante más de 10 horas y rescatado en la madrugada del día siguiente por una patrulla costera en el lado sur.

El individuo agitó las manos en señal de ayuda y, al ser abordado, confirmó su intención de desertar, dijo el Estado Mayor Conjunto surcoreano, citado por la agencia local de noticias Yonhap.

El hombre nadaba con ayuda de bloques de poliestireno atados al cuerpo, según el diario local Dong-A Ilbo.

El caso tuvo lugar frente a la isla surcoreana de Gyodong, en Incheon, en el extremo noroccidental del país, cerca de la provincia norcoreana de Hwanghae del Sur.

La zona ha sido usada en el pasado por otros desertores. En 2013, un norcoreano llegó a la isla y llamó a la puerta de una vivienda local. En 2023, otro logró cruzar caminando aprovechando la marea baja, según el diario.

Esta es la segunda deserción conocida desde la llegada al poder del presidente Lee Jae-myung en junio. La anterior se produjo el 3 de julio, cuando un hombre norcoreano cruzó la Línea de Demarcación Militar en la zona centro-occidental de la frontera intercoreana.

En Corea del Sur los desertores norcoreanos tienen derecho a recibir apoyo del Gobierno para reasentarse. La Constitución del país asiático reconoce toda la península coreana como su territorio y a todos los coreanos como sus ciudadanos. EFE

rvb/mra/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR