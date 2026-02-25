Se aplaza al 25 de marzo el examen de la nueva euroorden española contra Josu Ternera

3 minutos

París, 25 feb (EFE).- La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París aplazó este miércoles al próximo 25 de marzo el examen de una nueva euroorden española contra el antiguo dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, debido a su estado de salud.

El abogado que lo representó hoy en la audiencia justificó ese aplazamiento, al que la Fiscalía no se opuso debido al empeoramiento del estado de salud de Urrutikoetxea, que tiene 75 años y vive en el País Vasco francés en libertad bajo control judicial.

Su estado de salud, y en particular sus problemas de hipertensión, ya condujeron a que el juicio que el exjefe de ETA tiene pendiente en Francia, y que debería haberse celebrado en octubre, se pospusiera hasta abril.

La euroorden que ha quedado ahora pendiente para el 25 de marzo es resultado del auto dictado el 3 de diciembre por el juez de la Audiencia Nacional de Madrid Santiago Pedraz en el que se considera a Josu Ternera «uno de los máximos dirigentes de ETA», en el marco de la causa sobre la financiación de la banda terrorista a través de las ‘herriko tabernas’.

El juez español le notificó la acusación en una videoconferencia el pasado mes de enero y la defensa de Urrutikoetxea pidió este miércoles la anulación de todo el procedimiento con el argumento de que tuvo un carácter irregular.

En primer lugar, el letrado de la defensa afirmó que la Audiencia Nacional había formalizado una demanda de investigación europea y había señalado, cuando se convocó, que era una «audición», es decir, supuestamente para la obtención de pruebas, pero en la práctica el magistrado la utilizó únicamente para notificarle la imputación.

Se quejó de que una vez que se le comunicó esa inculpación, el juez cortó la videoconferencia al cabo de sólo un minuto y no dejó que el abogado, Laurent Pasquet-Marinacce, hiciera observaciones, como considera que era su derecho.

Su conclusión es que «se violaron los derechos de la defensa» y hubo «una irregularidad procesal» que tendría que acarrear la anulación del procedimiento.

El fiscal de la sala de instrucción rechazó esa posibilidad, explicó que el desarrollo de esa videoconferencia no ha tenido consecuencias, y señaló que no se puede impedir a la justicia española notificar una acusación.

El tribunal se pronunciará sobre esa demanda de Josu Ternera el mismo 25 de marzo.

La Justicia francesa ya ha dado su visto bueno a dos euroórdenes contra él, pero su ejecución está a expensas del juicio por la causa francesa programado para abril.

Esas dos solicitudes de entrega a España tienen que ver con el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, y con la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’.

El procedimiento que debe tramitarse en marzo es una extensión de esta última. EFE

