Se elevan a 28 los portugueses y lusodescendientes muertos en los sismos de Venezuela

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Lisboa, 26 jun (EFE).- El Gobierno portugués confirmó este viernes que se eleva a 28 el número de muertos portugueses y lusodescendientes en los seísmos de Venezuela, mientras que se contabiliza hasta el momento 85 desaparecidos.

El secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, así lo confirmó a periodistas en la base aérea Nº 11 de Beja, desde donde partieron hoy dos aviones con más de 60 especialista para participar en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos.

Junto con los efectivos, Portugal envió al país latinoamericano 23 toneladas de ayuda humanitaria, destinada a apoyar las operaciones de rescate y asistir a las poblaciones afectadas.

«Tenemos 28 muertos confirmados y 85 desaparecidos. Son cifras realmente alarmantes», dijo Sousa, quien añadió que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral caribe de Venezuela, donde las autoridades han contabilizado además más de una treintena de réplicas.

Hasta el momento, los seísmos han causado al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

El ministro portugués del Interior, Luís Neves, no descartó este viernes que Portugal envíe un tercer avión con más ayuda y efectivos para participar en las labores de búsqueda. EFE

lmg/acm