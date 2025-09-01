The Swiss voice in the world since 1935

Se hace viral un vídeo de una política belga sacado de contexto y criticado por Elon Musk

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 1 sep (EFE).- Los medios belgas se hacen eco este lunes de la reacción de Elon Musk a un extracto de vídeo que se ha hecho viral protagonizado por una política belga que invita a quienes les moleste ver a mujeres con velo a irse de Molenbeek, un distrito de Bruselas de importante presencia musulmana.

El vídeo, difundido a través de las redes sociales, muestra el momento en que la concejala Saliha Raiss, del partido de izquierda Vooruit, pide a quienes tengan un problema con el velo a marcharse, pero no se refiere ni incluye el contexto en el que se pronunció esa frase.

«Si la gente que lleva velo en la cabeza les molesta tanto, si ya no quieren vernos, si Molenbeek es tan inhabitable, entonces elijan otra cosa. La región (de Bruselas) tiene 19 municipios. ¡Pues múdense, váyanse!», afirmó la política belga en una reunión celebrada en el ayuntamiento de Molenbeek.

El comentario de Elon Musk en la red social X dice: «¿Los belgas deben irse de Bélgica? ¡Es una locura!».

Las declaraciones de la concejala belga se produjeron en el marco de un debate celebrado en el ayuntamiento de Molenbeek el pasado 27 de agosto a raíz de una publicación en Facebook del partido liberal francófono MR relativa al bienestar animal en Molenbeek.

La publicación contenía supuestamente comentarios racistas e islamófobos de un diputado liberal contra Saliha Raiss, que actuó como alcaldesa en funciones del distrito comunal de Molenbeek este verano, según explica la radiotelevisión flamenca VRTNews.

Elon Musk retuiteó después la publicación, que apareció en la cuenta RadioGenoa, conocida por difundir desinformación. EFE

mb/drs

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR