Se inicia el periodo de propaganda para los comicios locales del 4 de octubre en Paraguay

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Asunción, 16 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (TSJE) informó este jueves del inicio del periodo de propaganda para los comicios locales que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país suramericano, y a través de los cuales se renovarán los cargos de las 263 intendencias (alcaldías) y sus Juntas Municipales.

Mediante un comunicado de prensa, el TSJE apuntó que los partidos y actores políticos quedaron facultados para hacer propaganda desde esta jornada hasta las 23.59 hora local (02.59 GMT) del próximo 1 de octubre, en concordancia con el artículo 290 del Código Electoral Paraguayo.

En la nota, el TSJE también recordó a las organizaciones políticas que este viernes 17 de julio vence el plazo para que consignen, a través de la plataforma Sistema Nacional de Financiamiento Político (SINAFIP), el informe en el que rinden cuentas de sus ingresos y aportes relacionados con la campaña electoral.

Las autoridades que resulten electas en los comicios del 4 de octubre gobernarán entre 2026 y 2031.

Asunción, la capital del país y asiento de los poderes públicos, es, junto a Ciudad del Este -el polo comercial del país- uno de los principales cargos que se disputan la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado -representada por el dirigente deportivo Camilo Pérez- y la oposición, en la persona de la aspirante Soledad Núñez.

A inicios de mes, Pérez indicó que la Municipalidad de Asunción se encuentra en «una situación de iliquidez» financiera debido al alto endeudamiento, según una intervención administrativa a esa institución que investigó presuntas «irregularidades» en la ejecución presupuestaria de la gestión del exalcalde oficialista Óscar Rodríguez, quien renunció en agosto pasado. EFE

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