Se reactiva el ingreso de camiones a la terminal del Puerto de Montevideo

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Montevideo, 13 jul (EFE).- El ingreso de camiones al Puerto de Montevideo se reactivará este lunes, luego de que el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y la empresa que gestiona la Terminal Cuenca del Plata (TCP) acordaran el inicio de nuevas negociaciones para la renovación de un convenio colectivo.

En una reunión llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo, el sindicato se comprometió a «no detener actividades» en el puerto, mientras la empresa cumpla con la promesa de «no innovar y no generar actos que puedan generar un malestar dentro del ámbito laboral», dijo a la prensa el presidente del sindicato Álvaro Reinaldo.

Las partes tendrán plazo hasta el 22 de julio para la firma de un nuevo convenio para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), luego de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

Según Reinaldo, el sindicato insiste en que la empresa garantice 25 jornales mensuales a los trabajadores, así como en la reducción de la jornada laboral, pero todo ello «será motivo de negociación».

Ambas partes entendieron que había que «dejar de pegarse de un lado y del otro», por lo que no hizo falta acordar «ninguna contrapartida para sentarse a negociar».

Si bien plantearon como meta llegar a un acuerdo antes del 22 de julio, el acuerdo firmado este lunes incluye una cláusula para «una posible prórroga».

Por su parte, la empresa comunicó que a las 16:00 hora local (19:00 GMT) de este lunes se retomaría «la atención habitual a camiones y la operativa de la terminal».

El pasado jueves, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró que el conflicto en el Puerto de Montevideo es «complejo» y que lo tiene «muy preocupado», por lo que resaltó que se debe seguir trabajando para encontrar una solución.

«A mí me tiene muy preocupado. Lo hablé con el ministro de Trabajo y también con el PIT-CNT el otro día», dijo el mandatario, al hacer referencia a los diálogos que mantuvo tanto con Juan Castillo, titular de la mencionada cartera, como con la central sindical.

Consultado sobre la posibilidad de que se decrete la esencialidad de dicha actividad, el presidente dijo que eso se hace cuando se paraliza un servicio o actividad que genera un problema «bastante mayor».

Previo a las declaraciones del mandatario, organizaciones empresariales le pidieron al Gobierno que adopte medidas ante el conflicto y apuntaron que este mantiene «en jaque» al comercio exterior del país suramericano. EFE

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