Se restablece el servicio de trenes en tramo de vía a Machu Picchu destruido por un alud

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Lima, 6 abr (EFE).- El servicio de trenes se reanudó este lunes en el tramo de la vía a la ciudadela inca de Machu Picchu destruido por un huaico (alud de tierra, piedras y lodo) ocurrido hace una semana, tras culminar los trabajos de reparación de infraestructura ferroviaria.

El tramo afectado era el segmento Machu Picchu Pueblo-Hidroeléctrica, lo que no afectaba al servicio habitual de trenes que lleva a los turistas que visita a Machu Picchu desde la estación de Ollantaytambo, en la andina región de Cusco, situada en el sur de Perú.

El consorcio Ferrocarril Transandino, que tiene la concesión sobre la vía ferroviaria a Machu Picchu, comunicó que los trabajos de reparación culminaron el domingo, en la zona de Mandor, a la altura del kilómetro 115 de la vía.

Así, el empresa Perú Rail, que integra el consorcio Ferrocarril Transandino, anunció la reanudación de los trenes hasta la Hidroeléctrica desde este lunes.

Famoso a nivel mundial desde que el explorador estadounidense Hiram Bingham lo diese a conocer al mundo, la ciudadela Machu Picchu es uno de los emblemas arquitectónicos de los incas, el mayor imperio de la América preshipánica, y se ha constituido en las últimas décadas como la joya turística de Perú al atraer en temporada alta hasta 5.600 visitantes por día. EFE

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