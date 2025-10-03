Sean ‘Diddy’ Combs, de la fama como rapero al banquillo por delitos de prostitución

Redacción Internacional, 3 oct (EFE).- Conocido como uno de los reyes del hip-hop y empresario de éxito, el rapero neoyorquino Sean John Combs, conocido como ‘Puff Daddy’ o ‘Diddy’, pasó de ser un artista de gran popularidad a un convicto por delitos relacionados con la prostitución.

Combs, condenado este viernes a 50 meses de prisión —equivalentes a unos cuatro años y dos meses— por dos cargos de transporte con fines de prostitución y a pagar una multa de 500.000 dólares, ha estado rodeado de polémicas desde sus inicios, pero hasta ahora había logrado sortear la mayoría de los problemas en los que se vio envuelto con pocas consecuencias.

Su caía en desgracia comenzó al destaparse las orgías de sexo salvaje en las que forzaba a personas -incluidas menores- a participar y que se desarrollaban durante sus famosas ‘Fiestas blancas’, en las que los asistentes debían vestir de ese color y a las que acudían todo tipo de famosos.

Ha sido el final de una estrella que nació como Sean John Combs el 4 de noviembre de 1969 en el Harlem neoyorquino, aunque se crió en Mount Vernon, una ciudad al norte de Nueva York, donde él y su familia se trasladaron tras el asesinato de su padre en 1972, cuando él solo tenía dos años.

En 1987 comenzó el grado de Empresariales en la Universidad de Howard (Washington D.C.), y, aunque lo abandonó dos años después, se ganó notable fama en el centro educativo por organizar cada semana fiestas a las que llegaban a acudir hasta mil personas.

Múltiples procesos legales

Su primer choque conocido con la justicia se produjo en 1991 cuando Combs, que entonces ya trabajaba como director de talentos en la discográfica Uptown Records, organizó un partido de baloncesto junto al también rapero Heavy D. para recaudar fondos contra el sida en la universidad City College en Nueva York.

Al gimnasio del centro, que tenía un aforo para 2.730 personas, acudieron unas 5.000, y se produjo una estampida que dejó nueve muertos. Combs cerró un acuerdo de indemnización con las familias de las víctimas.

En 1996 fue declarado culpable de amenazar con una pistola a un fotógrafo de un tabloide y tuvo que pagar una multa de 1.000 dólares. Y en 1999 fue acusado de agredir a patadas y puñetazos al ejecutivo discográfico Steve Stoute.

Ese mismo año, en diciembre, se vio involucrado en un tiroteo en una discoteca de Nueva York mientras estaba acompañado por su entonces pareja, Jennifer López. Ambos fueron detenidos tras el incidente, en el que tres personas resultaron heridas. Aunque Combs fue exonerado en el juicio, junto a otras dos personas, se comprometió en 2011 a indemnizar con 1,8 millones de dólares a la víctima más afectada, que recibió un disparo en la cara.

Fue a raíz del juicio de la discoteca de Nueva York y la mala fama que se había ganado en la prensa, cuando el rapero decidió dejar atrás el nombre artístico ‘Puff Daddy’ y pasó a llamarse ‘P.Diddy’, recortado posteriormente a ‘Diddy’.

Carrera artística y empresarial

Pese a todos los problemas, Combs continuó con su ascendente carrera en la industria de la música, fundando en 1993 su discográfica Bad Boy Records, que ha estado detrás de trabajos de artistas como Usher, Mariah Carey o Aretha Franklin.

Su primer proyecto en solitario llegó en 1996, cuando, bajo el nombre Puff Daddy, lanzó su canción ‘Can’t Nobody Hold Me Down’, que formaba parte de su disco ‘No Way Out’, publicado en 1997 y por el que obtuvo un Grammy a Mejor Álbum de Rap.

Debutó en 2004 en Broadway como actor con el papel protagonista de ‘Raisin’ y actuó también en películas como ‘Crimen desorganizado’ (‘Made’, 2001) o ‘Monster’s Ball’ (2001).

Combs expandió su presencia a otros ámbitos como la moda, creando en 1998 su exitosa empresa Sean John, o la televisión, donde produjo programas como ‘Making the Band’ y ‘Run’s House’.

Acusaciones de acoso sexual y juicio

Una trayectoria que se frenó en seco cuando en 2023, el mismo año en que publicó su quinto álbum, ‘The Love Album: Off the Grid’, su exnovia Cassie Ventura presentó una demanda contra él por abuso sexual que fue resuelta con un acuerdo extrajudicial del que no trascendieron los detalles.

Pero en septiembre de 2024 fue detenido en la Gran Manzana e ingresó en una prisión de Brooklyn, donde sigue internado. La Fiscalía de Nueva York le acusó de llevar a cabo «espectáculos sexuales elaborados», conocidos como ‘freak offs’, en los que presuntamente obligaba a diversas mujeres a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos, a menudo bajo los efectos de las drogas.

Había sido denunciado por acoso sexual por unas 50 personas, tanto hombres como mujeres, algunos menores de edad en el momento de los hechos. Pero el juicio se centró solo en cuatro de los casos.

Combs fue hallado culpable el pasado julio, tras un mediático juicio de ocho semanas, de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución relacionados con las principales víctimas del proceso judicial, Cassie Ventura y una mujer anónima que testificó en la corte bajo el seudónimo de Jane.

Pero fue exonerado de liderar una empresa criminal -que le habría costado la cadena perpetua- y de tráfico sexual. EFE

