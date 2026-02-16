Seguro ganó en los sitios donde las elecciones se atrasaron una semana por temporales

1 minuto

Lisboa, 16 feb (EFE).- El exministro socialista António José Seguro ganó en las 20 freguesías (antiguas parroquias civiles) donde este domingo se celebraron elecciones presidenciales en Portugal con una semana de retraso por los temporales, según los resultados dados a conocer en las últimas horas.

Con esos sufragios, Seguró suma un total de 3.505.846 votos a nivel nacional, el 66,83 %, frente al ultraderechista André Ventura, que obtuvo 1.739.745, el 33,17 %.

Ayer, domingo, se desarrolló la votación con una semana de retraso en los municipios de Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, que suman trece freguesías, así como en otras siete de Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Magos, con un total de 36.852 electores con derecho a voto.

En Alcácer do Sal, Seguro logró el 79,15 % de los sufragios frente a Ventura, que tuvo el 20,85 %, mientras que en Arruda dos Vinhos el exministro socialista ganó con le 72,63 % en comparación con el 27,37 % del ultraderechista.

En Golegã, el que fuera exsecretario general del Partido Socialista triunfó con el 69,07 % frente al presidente del partido de Chega, con el 30,93 %.

Portugal celebró el domingo 8 de febrero la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero en esos sitios no pudieron desarrollarse debido a los temporales, por lo que sus alcaldes decidieron solicitar un aplazamiento de una semana.

El 8 de febrero, Seguro ganó los comicios con el 66,82 % de los votos frente a su rival, que logró el 33,18 %, según los resultados provisionales.EFE

ssa/rml