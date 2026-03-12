Seis muertos y 8 heridos en Marruecos al volcar una camioneta con trabajadores agrícolas

1 minuto

Rabat, 12 mar (EFE).- Al menos seis personas murieron, entre ellas tres mujeres, y otras ocho resultaron heridas de diversa gravedad al volcar una camioneta que transportaba a trabajadores agrícolas en la provincia de El Yadida, a unos 100 kilómetros al sur de Casablanca.

El accidente se produjo en el pueblo de Al Houanta, en el municipio de Ouled Rahmoun, en una carretera provincial donde volcó el vehículo, que transportaba a 14 trabajadores agrícolas, después de que el conductor perdiera el control, informaron las autoridades locales.

«Tras ser informados, las autoridades locales, la Gendarmería Real y efectivos de Protección Civil acudieron inmediatamente al lugar para tomar las medidas necesarias», indicaron las mismas fuentes.

Los heridos fueron evacuados al hospital provincial de Mohamed V de El Yadida y el hospital local de la localidad de Azemur, subrayaron las fuentes que añadieron que la Gendarmería abrió una investigación, bajo la supervisión de la Fiscalía competente, para determinar las circunstancias del accidente. EFE

fzb/ah