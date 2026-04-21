Seis personas imputadas en Nigeria por el intento de golpe de Estado de 2025

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La fiscalía nigeriana imputó el martes a seis personas por un intento de golpe de Estado frustrado por las autoridades en 2025, según documentos presentados ante el Tribunal Superior Federal de Abuja.

Estas seis personas, entre ellas un general de división retirado, están acusadas de haber conspirado «para declarar la guerra al Estado con el fin de intimidar al presidente de la República Federal», según la fiscalía.

En octubre de 2025 el ejército anunció que 16 oficiales habían sido detenidos por «problemas de indisciplina».

En ese momento, pese a los desmentidos oficiales, fuentes dentro del gobierno y del ejército nigerianos declararon a la AFP que estos oficiales habían sido arrestados por haber planeado un golpe de Estado.

En enero, el ejército reconoció finalmente el intento de golpe de Estado y subrayó que juzgaría a varios oficiales acusados de haber planificado el derrocamiento del presidente Bola Tinubu.

Los seis acusados deberán comparecer ante el Tribunal Superior de Abuja el miércoles. Por ahora no está claro si este procedimiento sustituirá o se sumará al proceso militar.

Este intento de golpe de Estado llevó al presidente Tinubu a realizar una reorganización en el alto mando del ejército.

Entre los acusados se incluyen a un general de división y un capitán, ambos retirados.

También fueron acusados de haber tenido conocimiento de que el coronel Mohammed Alhassan Ma’aji «y otros tenían la intención de cometer un acto de traición» sin haber informado a las autoridades.

Asimismo los seis fueron acusados de haber conspirado «entre sí para cometer un acto de terrorismo» y de haber «indirectamente» pero «con conocimiento» brindado «apoyo» al coronel Ma’aji «y a otros para cometer un acto de terrorismo».

El destino del coronel Ma’aji, identificado como el cerebro del intento de golpe de Estado, no fue divulgado por la justicia ni por las autoridades.

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