Semana Santa mueve a 40 millones de mexicanos y ganancias por 1.390 millones de dólares

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Ciudad de México, 3 abr (EFE).- La Semana Santa en México moviliza cada año a alrededor de 40 millones de mexicanos y genera beneficios económicos por más de 25.000 millones de pesos (casi 1.390 millones de dólares), informó este viernes la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria destacó que este turismo religioso, alrededor de la conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se ha consolidado como un motor de desarrollo económico y social en las comunidades del país.

Esto, por impulsar viajes, consumo y servicios en distintos destinos vinculados con la fe, la cultura y las tradiciones populares, en medio de días que en el país son considerados como feriados, en especial el jueves y viernes santo.

«México es un país extraordinario. Invito a todas y todos a recorrer sus playas, sus Pueblos Mágicos, a conocer su cultura y a disfrutar su gastronomía. El turismo religioso es fundamental: más de 40 millones de mexicanas y mexicanos participan cada año en actividades de turismo religioso», expresó la funcionaria.

Entre los destinos con mayor afluencia, Rodríguez Zamora mencionó la Basílica de Guadalupe, San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco (occidente), Juquila, en Oaxaca (sur) y Chalma, en el Estado de México (Centro), que forman parte de rutas turísticas que integran patrimonio, identidad y vocación turística.

La titular de Sectur subrayó además que el turismo no solo fortalece al sector, sino que también impulsa el bienestar social, en línea con la visión del Gobierno de Claudia Sheinbaum de consolidarlo como una actividad generadora de prosperidad compartida en beneficio de las comunidades.

En la Ciudad de México, añadió, la representación del Viacrucis en Iztapalapa se mantiene como una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas del país.

La secretaría de Turismo prevé para 2026 una afluencia superior a dos millones de visitantes, sobre todo entre el Jueves y el Viernes Santo en dicha representación.

La dependencia agregó que, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur), durante el periodo vacacional que va del 29 de marzo al 12 de abril, relacionado a la Semana Santa, se proyecta una derrama económica nacional superior a 300.000 millones de pesos (unos 16.667 millones de dólares).

Asimismo, recordó que en el mismo periodos se prevé la llegada de 4,03 millones de turistas a los principales destinos del país, cifra 2,6 % superior a los 3,93 millones registrados en 2025.

También estimó una ocupación hotelera promedio nacional de 63,85 %. EFE

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