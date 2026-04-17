Senadores de EE. UU. confían en que nueva venta de armas a Taiwán se anuncie en «semanas»

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Taipéi, 17 abr (EFE).- Un grupo de senadores estadounidenses afirmó que las ventas de armamento pendientes a Taiwán podrían anunciarse en las «próximas semanas», lo que podría coincidir con el encuentro previsto en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump.

Entre las ventas que aún no han sido notificadas al Congreso se incluyen sistemas contra drones, un sistema integrado de mando de combate y municiones de alcance medio para reforzar las defensas aéreas de la isla, señalaron los legisladores en una carta dirigida a cinco miembros del Parlamento taiwanés que fue difundida este jueves.

La misiva está firmada por Jeanne Shaheen, miembro de mayor rango del Partido Demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así como por la también demócrata Jacky Rosen y los republicanos John Curtis y Thom Tillis, quienes estuvieron de visita en Taiwán a finales de marzo.

«El Congreso de Estados Unidos está plenamente comprometido con la entrega puntual de capacidades críticas a Taiwán y esperamos que las ventas pendientes se anuncien en las próximas semanas», indicaron.

Los senadores también instaron al Parlamento isleño a ratificar un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.592 millones de dólares) que «permita no solo la adquisición de equipamiento estadounidense, sino también una producción nacional más rápida de capacidades asimétricas».

Este proyecto, impulsado por el Gobierno taiwanés y respaldado por la Administración estadounidense, lleva meses bloqueado por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que gozan de una ajustada mayoría de escaños.

«Pekín está poniendo a prueba los límites de lo que puede lograr mediante la agresión militar a través del estrecho y la presión política unilateral. Nada enviaría una señal más clara de determinación en este momento que una inversión de Taiwán en la disuasión a largo plazo basada en la producción autóctona», subrayaron los legisladores norteamericanos.

Esta carta se difundió a falta de menos de un mes para la posible reunión entre Trump y Xi en Pekín, una visita que el republicano tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazada por la guerra de Irán.

Entre los temas que podrían tratarse en dicho encuentro está, precisamente, la venta de armamento a Taipéi: en una llamada telefónica a principios de febrero, Xi instó a Trump a «manejar con prudencia» el envío de armas a Taiwán, y recordó que la isla es la «primera línea roja» en las relaciones entre ambas potencias.

Posteriormente, el Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, de que Washington había paralizado la aprobación de un importante paquete de armas a Taiwán por temor a que la operación pudiera poner en riesgo la celebración de la cumbre entre Trump y Xi.

En cualquier caso, el Gobierno de Estados Unidos notificó el pasado diciembre al Congreso acerca de ocho potenciales ventas de material bélico a Taipéi, valoradas en torno a 11.100 millones de dólares, en lo que supuso el mayor paquete de armas adquirido por la isla hasta la fecha. EFE

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