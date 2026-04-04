Senegal celebra sus 66 años de independencia con un desfile militar y civil

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Nairobi, 4 abr (EFE).- Senegal celebró este sábado el 66 aniversario de su independencia con una ceremonia oficial que fue acompañada de un desfile civil y militar en la ciudad de Thiès, en el oeste del país, ambos encabezados por el presidente Bassirou Diomaye Faye.

«Fuimos testigos de un desfile impecable aquí en Cayor -antiguo reino que comprendía parte del norte y centro de Senegal, incluidaThiès-, símbolo de dignidad y rechazo a la servidumbre», declaró Faye en su discurso de clausura de una ceremonia que duró casi cuatro horas.

El mandatario senegalés afirmó que Cayor fue uno de los «bastiones» contra la dominación colonial y un «actor clave» en el movimiento de independencia, lo que convirtió al acto en algo «sumamente simbólico».

«La celebración de la fiesta nacional es un momento de unidad nacional, reflexión y cohesión para un Senegal soberano, respetado y próspero. Presenciamos otra hermosa comunión entre militares, paramilitares y civiles», añadió Faye, que estuvo acompañado de su homólogo gabonés, Brice Clotaire Oligui Nguéma.

Antes del desfile y tras la revista de tropas, Faye condecoró a dos militares con la Orden Nacional del León, mientras que el primer ministro, Ousmane Sonko, entregó otros cuatro galardones.

Hasta 25 formaciones civiles, compuestas por 1.293 estudiantes de la región, junto con miembros de la población indígena de Gabón desfilaron con ropas tradicionales y acompañados de música típica de la zona, según medios locales.

Después llegó el turno de 1.174 estudiantes de escuelas de formación militar y 3.358 militares y paramilitares, que participaron junto con once aeronaves 371 vehículos terrestres. EFE

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